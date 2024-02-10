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Питерец.ру » Политика » Как отреагировали на интервью Путина Карлсону?

Как отреагировали на интервью Путина Карлсону?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Какую реакцию продемонстрировал Запад на интервью российского президента?

«Питерец.ру» отмечает, что беседа Путина с Такером Карлсоном наделала много шума. Это интервью с нетерпением ждали на Западе. Не зря в короткий срок запись посмотрело более 100 млн человек. Такой ажиотаж вполне объясним – это было первое интервью российского лидера западным СМИ после начала СВО.

Как и предполагалось, реакция на беседу Путина с Карлсоном оказалась различной. Власти США и ЕС восприняли интервью негативно – но от них другого и не ждали. В Еврокомиссии заявили, что Путин не сказал ничего нового, а в Белом Доме вообще призвали не смотреть эту беседу.

Однако обычные люди далеко не глупы и отреагировали на слова российского президента совершенно иначе. Некоторые иностранцы восхитились его выдержкой и способностью долго говорить без бумажки. Конечно, на этом фоне он заметно выигрывает у «Сонного Джо», который испытывает затруднения даже во время минутного выступления.

Путин подробно объяснил свою позицию и рассказал о причинах конфликта на Украине. Теперь у американцев и европейцев будет возможность задуматься над происходящим в мире. Запись интервью находится в открытом доступе. К тому же Илон Маск пообещал не удалять материал из своей социальной сети даже в случае нажима со стороны властей США.

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