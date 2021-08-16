В посёлке Беседа установили памятник героям Лужского рубежа

В посёлке Беседа Волосовского района Ленинградской области установили памятник танкистам первой Краснознаменной танковой дивизии, героически сражавшейся на Лужском оборонительном рубеже в августе 1941 года.

Работы по проектированию памятника танкистам первой Краснознаменной танковой дивизии начались в 2020 году. В этом году проект памятника был готов. Эскиз мемориала выполнили художники Алексей Метик и Иван Наливайко, а воплотили его в камне архитекторы Глеб Чусовитин и Сергей Трифонов.

Справка

Молосковицкое танковое сражение состоялось с 11 по 15 августа 1941 года. Оно стало самым крупным танковым сражением битвы за Ленинград в период 1941-1945 годов. С обеих сторон в бой вступили более 400 танков трех немецких и одной советской танковой дивизии.

11 августа 1941 года в районе деревень Морозово и Волпи сошлись в жестоком бою 1-ая Краснознаменная танковая дивизия под командованием Героя Советского Союза, генерал-майора Виктора Ильича Баранова и 1-ая немецкая танковая дивизия.

Первоначально немцам сопутствовал успех: они смогли расстрелять из засады одну из колонн 1-ого полка 1-ой Краснознаменной танковой дивизии. Но вскоре советские танкисты получили приказ командира дивизии Виктора Баранова бить врага из засад. И уже 12 августа тяжелые потери стали нести немцы.