Председателю Заксобрания Ленобласти Сергею Бебенину прислали проект бюджета, а депутатские слушания пройдут уже 24 октября

«Питерец.ру» ознакомился с официальным сообщением пресс-службы Законодательного Собрания, касающегося важнейшей темы – бюджета Ленинградской области не только на 2024 год, но и на «плановый период 2025 и 2026 годов» . Губернатор Александр Дрозденко в соответствии со статьями 20 и 31 Устава Ленинградской области направил на рассмотрение областного ЗакСа проект, состоящий из 10 томов, включающих в себя более 1600 страниц. Осеннее рассмотрение очередного областного бюджета трёхлетнего периода (2024–2026) является важнейшей частью работы парламентариев.

Пресс-служба областного ЗакСа отмечает рост доходов – 220 млрд рублей. Транспортная инфраструктура и социальная сфера региона будет развиваться благодаря бюджетному финансированию, а здесь дополнительные поступления очень важны.

Спикер Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин («Единая Россия») отметил работу областной администрации и депутатов, тщательно проанализировавших каждую статью бюджетных расходов. Бебенин подчеркнул, что в современных условиях важно предусмотреть одновременно и гибкость, и надёжность главного финансового документа Ленобласти.

22 октября спикеру парламента Ленобласти исполнится 72 года, а на 24 октября назначены бюджетные слушания.