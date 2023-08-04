Среди награждённых заслуженных жителей Ленобласти – бывшие депутаты областного парламента Иван Хабаров и Виктор Санец, а также народный артист РФ Василий Герелло

3 августа состоялось значимое мероприятие – награждение более 60 отличившихся граждан. В награждении участвовали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и спикер областного Заксобрания Сергей Бебенин. Губернатор Дрозденко напомнил собравшимся о 96-й годовщине образования Ленобласти.

Орденом Мужества награждён Евгений Ушенин, медалью «За отвагу» - Антон Азимов. Бывший спикер Заксобрания четвёртого созыва Иван Хабаров удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Сейчас этот опытный политик – председатель областной комиссии по помилованию и руководитель губернаторской приёмной в Тосненском районе.

Орденом Дружбы награждён Виктор Санец – трижды областной депутат и видный аграрий. «Питерец.ру» отмечает большое количество награждённых из сферы культуры. Народный артист России Василий Герелло и член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Петров получили знаки отличия «За вклад в развитие Ленинградской области». А председателю комитета по сохранению культурного наследия Владимиру Цою вручена благодарность губернатора Ленобласти.

Глава Лодейнопольского района Илья Дмитренко получил памятный знак Петра Великого.