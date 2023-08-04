ента новостей

01:55
Среди награждённых заслуженных жителей Ленобласти – бывшие депутаты областного парламента Иван Хабаров и Виктор Санец, а также народный артист РФ Василий Герелло
00:56
Российский шахматист Непомнящий вышел в 3-й круг Кубка мира вместе с Витюговым, Дубовым и Свидлером, а вот Мамедьяров и Абдусатторов потерпели фиаско
20:16
На Кубке мира по шахматам в Баку прошли в 1/16 финала россиянки Горячкина, Шувалова, Бивол и Баделько, чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь сыграет тай-брейк
17:04
«Единая Россия» организовала профориентационный тур на предприятие авиапрома для подростков Невского района
17:02
Молодежь Петербурга почтит память краснофлотца
16:42
В Петербурге вручили награды Министерства спорта России
16:39
В Петербурге новые комплексы фотовидеофиксации появятся на 20 перекрестках
16:36
На Витебском вокзале торжественно проводили контрактников на военную службу
16:32
В Ленобласти обновили дорогу на Шапки
16:12
В России стали выдавать электронные визы иностранцам
16:10
В Петербурге раскрыли кражу наград за участие в Великой Отечественной Войне
14:50
В Мариинском дворце обсудили вопросы развития городской сферы общепита
14:48
Выставка Ирины и Юрия Грецких «Вокруг нас»
14:28
В районе развязки с Приморским шоссе полностью перекроют внутреннее кольцо КАД
12:41
В Петербурге задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку
11:40
В Петербурге аферисты списали со счета пенсионера около 6 млн рублей
11:26
В Калининском районе задержали подогреваемого в грабеже
10:54
В Петербурге задержали троих подозреваемых в интернет-мошенничестве
10:50
На КАД дорожные службы оперативно устранили последствия крупного ДТП
22:40
Непомнящий, Витюгов, Дубов и Свидлер выиграли первые партии второго раунда Кубка мира – 2023 по шахматам, Нестеров сыграл вничью с Анишем Гири
22:12
На женском Кубке мира по шахматам в Баку выиграли первые партии в своих матчах россиянки Полина Шувалова, Ольга Баделько и Алина Бивол, чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь довольствовалась ничьей
17:30
Николай Прохоркин снова покинул СКА: в 2019 году этот хоккеист уже прощался с петербургским клубом, отправляясь в «Лос-Анджелес Кингз»
16:42
На КАД фура влетела в отбойник, есть пострадавшие
14:48
В Петербурге прошли мероприятия, посвященные Дню ВДВ
13:37
В Янино в массовом ДТП пострадал водитель «КИА»
13:33
На КАД столкнулись две «Газели». Погибла 20-летняя пассажирка
13:27
В Тосно задержали стрелка из пневматики в бытовом конфликте
12:56
В Ленобласти мужчина устроил стрельбу на острове Большой Зеленец
11:16
В Ленобласти полицейские проводят миграционный рейд
10:27
Первый концерт уникального мультимедийного проекта «Вдохновлены победами России»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Среди награждённых заслуженных жителей Ленобласти – бывшие депутаты областного парламента Иван Хабаров и Виктор Санец, а также народный артист РФ Василий Герелло

Среди награждённых заслуженных жителей Ленобласти – бывшие депутаты областного парламента Иван Хабаров и Виктор Санец, а также народный артист РФ Василий Герелло

0
2
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.lenoblzaks.ru
Правительство Лениниградской области удостоено благодарности от министерства строительства и ЖКХ РФ.

3 августа состоялось значимое мероприятие – награждение более 60 отличившихся граждан. В награждении участвовали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и спикер областного Заксобрания Сергей Бебенин. Губернатор Дрозденко напомнил собравшимся о 96-й годовщине образования Ленобласти.

Орденом Мужества награждён Евгений Ушенин, медалью «За отвагу» - Антон Азимов. Бывший спикер Заксобрания четвёртого созыва Иван Хабаров удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Сейчас этот опытный политик – председатель областной комиссии по помилованию и руководитель губернаторской приёмной в Тосненском районе.

Орденом Дружбы награждён Виктор Санец – трижды областной депутат и видный аграрий. «Питерец.ру» отмечает большое количество награждённых из сферы культуры. Народный артист России Василий Герелло и член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Петров получили знаки отличия «За вклад в развитие Ленинградской области». А председателю комитета по сохранению культурного наследия Владимиру Цою вручена благодарность губернатора Ленобласти.

Глава Лодейнопольского района Илья Дмитренко получил памятный знак Петра Великого.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-07-2023, 22:53
Председатель Заксобрания Ленобласти единоросс Сергей Бебенин поздравил с Днём Петра и Февронии, а депутат-коммунист Иван Апостолевский посетил сосновоборскую школу № 7
23-03-2023, 19:00
Губернатор Ленобласти наградил росгвардейцев, отличившихся при несении службы
20-02-2023, 17:13
В Петербурге вручены награды росгвардейцам, отличившимся в ходе специальной военной операции
4-05-2021, 18:33
В Петербурге полицейские поздравили ветеранов Великой Отечественной войны
25-09-2015, 10:13
Дрозденко официально вступит в должность
13-05-2017, 19:23
Василий Герелло спел на Исаакиевской площади

Происшествия на дорогах

0
86
Вчера, 10:50
На КАД дорожные службы оперативно устранили последствия крупного ДТП
0
140
2-08-2023, 16:42
На КАД фура влетела в отбойник, есть пострадавшие
0
135
2-08-2023, 13:37
В Янино в массовом ДТП пострадал водитель «КИА»
0
145
2-08-2023, 13:33
На КАД столкнулись две «Газели». Погибла 20-летняя пассажирка
Наверх