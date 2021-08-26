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Питерец.ру » Политика » ЗаКС попытался отозвать Марину Жданову из Горизбиркома, но не смог

ЗаКС попытался отозвать Марину Жданову из Горизбиркома, но не смог

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
kommersant.ru
Суд встал на сторону секретаря ГИК: нельзя отзывать членов комиссий в период выборов.

Попытка Законодательного Собрания отозвать своего представителя в Горизбиркоме (далее – ГИК) Марину Жданову, не удалась. Судебное разбирательство закончилось в пользу секретаря ГИК, именно такой пост в комиссии занимает Жданова.

Ранее ЗаКС проголосовал за отзыв Ждановой из ГИК, однако веских юридических причин не указано. «Питерец.ру» не сомневается, что городской парламент вправе менять своих представителей в ГИК, однако есть загвоздка: этого нельзя делать в ходе выборной кампании. К тому же Жданова – не просто рядовой член комиссии, а секретарь. Быть секретарём любого избиркома – пожалуй самое сложное в ходе выборов: именно секретарь ведёт всю документацию и несёт очень большую ответственность.

Инициатором досрочного отзыва Ждановой выступил депутат-единоросс Андрей Васильев. Но Октябрьский районный суд 25 августа вынес решение о том, что Жданову незаконно вывели из состава ГИК. По мнению экспертов, могло повлиять то, что Жданова поддержала предложение проверить подписи кандидата Ольги Герасиной – соперницы действующего депутата Дениса Четырбока.

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