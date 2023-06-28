Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Далматов добровольно сложил полномочия на заседании городского парламента 28 июня

Семейными обстоятельствами объяснил своим теперь уже бывшим коллегами по ЗаКСу единоросс Алексей Далматов желание покинуть депутатские ряды. Полномочия Далматова, избранного в городской парламент от 18-го округа (Кировский и Красносельский районы), официально прекращены депутатами в ходе очередного заседания. Теперь городскому избиркому (председатель – Максим Мейксин) нужно будет провести довыборы для того, чтобы место Далматова в ЗаКСе занял новый депутат. Руководитель фракции «Единой России» в ЗаКСе уже пообещал, что партия выдвинет своего кандидата для борьбы за вакантный мандат по 18-му округу.

Подводя итоги своей депутатский деятельности, почётный строитель России Далматов сообщил, что получил почти полторы тысячи обращений от граждан и провёл более 1700 личных приёмов.

«Питерец.ру» напоминает биографию отказавшегося от депутатства Далматова: он родился в 1967 году в Ленинграде, после школы поступил в военное училище имени А. Н. Комаровского. Есть у Долматова ещё и два высших образования по гражданским специальностям. После военной службы Далматов ушёл в строительный бизнес, поработал и в исполнительной власти.

СМИ гадают, будет ли пытаться теперь попасть в ЗаКС экс-депутат Сергей Никешин.