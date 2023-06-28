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Питерец.ру » Политика » Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Далматов добровольно сложил полномочия на заседании городского парламента 28 июня

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Далматов добровольно сложил полномочия на заседании городского парламента 28 июня

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
piter.tv
Далматова некоторое время не видели за заседаниях, причина отказа от мандата – в тексте.

Семейными обстоятельствами объяснил своим теперь уже бывшим коллегами по ЗаКСу единоросс Алексей Далматов желание покинуть депутатские ряды. Полномочия Далматова, избранного в городской парламент от 18-го округа (Кировский и Красносельский районы), официально прекращены депутатами в ходе очередного заседания. Теперь городскому избиркому (председатель – Максим Мейксин) нужно будет провести довыборы для того, чтобы место Далматова в ЗаКСе занял новый депутат. Руководитель фракции «Единой России» в ЗаКСе уже пообещал, что партия выдвинет своего кандидата для борьбы за вакантный мандат по 18-му округу.

Подводя итоги своей депутатский деятельности, почётный строитель России Далматов сообщил, что получил почти полторы тысячи обращений от граждан и провёл более 1700 личных приёмов.

«Питерец.ру» напоминает биографию отказавшегося от депутатства Далматова: он родился в 1967 году в Ленинграде, после школы поступил в военное училище имени А. Н. Комаровского. Есть у Долматова ещё и два высших образования по гражданским специальностям. После военной службы Далматов ушёл в строительный бизнес, поработал и в исполнительной власти.

СМИ гадают, будет ли пытаться теперь попасть в ЗаКС экс-депутат Сергей Никешин.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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