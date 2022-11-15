Беглов о сотрудничестве с Узбекистаном

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Беглов подвел итоги своей рабочей поездки в Узбекистан. Обе стороны заинтересованы в тесном сотрудничестве. Оно будет охватывать многие сферы – от промышленности и образования до туризма и спорта.

Предприятия Петербурга будут отправлять на экспорт лекарства, мебель и многие другие товары. Северная столица желает увеличить поставки котлов, лифтов, техники, овощей и фруктов.

Было подписано соглашение с руководством Ташкента и Самарканда. Такое взаимодействие выгодно для Петербурга и для узбекских партнеров. Власти Северной столицы налаживают связи со многими городами и странами. Это крайне важно – особенно сейчас, когда Запад отказывается взаимодействовать с Россией.