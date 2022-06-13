Путин затронет тему санкций

«Питерец.ру» сообщает, что во время своего выступления на ПМЭФ-2022 Владимир Путин затронет вопрос санкций. Это будет одна из тем, которые намерен поднять российский президент.

Ожидается, что Путин выступит 17 июня. По словам Дмитрия Пескова, речь будет идти о влиянии санкций на стоимость энергоресурсов, а также о начале продовольственного кризиса в мире. Еще стало известно, что на форуме в Петербурге выступит президент Казахстана Токаев. Между Путиным и Токаевым запланирована встреча.

Напоминаем, что петербургский форум начнется 15 июня. Это мероприятие станет 25-м по счету. ПМЭФ стал авторитетной международной площадкой, к которой присоединяются многие участники. В этом году к форуму прикован особый интерес по причине накалившейся между народной обстановки.