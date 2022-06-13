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Питерец.ру » Политика » Путин затронет тему санкций

Путин затронет тему санкций

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
На форуме Путин коснется темы антироссийских санкций

«Питерец.ру» сообщает, что во время своего выступления на ПМЭФ-2022 Владимир Путин затронет вопрос санкций. Это будет одна из тем, которые намерен поднять российский президент.

Ожидается, что Путин выступит 17 июня. По словам Дмитрия Пескова, речь будет идти о влиянии санкций на стоимость энергоресурсов, а также о начале продовольственного кризиса в мире. Еще стало известно, что на форуме в Петербурге выступит президент Казахстана Токаев. Между Путиным и Токаевым запланирована встреча.

Напоминаем, что петербургский форум начнется 15 июня. Это мероприятие станет 25-м по счету. ПМЭФ стал авторитетной международной площадкой, к которой присоединяются многие участники. В этом году к форуму прикован особый интерес по причине накалившейся между народной обстановки.

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