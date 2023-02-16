Проверки в сфере экологии необходимы

«Питерец.ру» сообщает, что петербургские парламентарии обратились к главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Депутаты считают, что нужно снять мораторий на экологические проверки.

В нынешних реалиях наличие такого запрета может привести к ухудшению окружающей среды и ущербу для государства. Да и сами предприятия могут понести убытки в результате различных аварий техногенного характера.

При этом в ЗакСе отмечают, что количество жалоб, связанных с экологией, возросло. В 2022 году таких обращений было 2023, а в 2019 году – 1885. Так что ухудшение в этой сфере становится очевидным фактом.

Посмотрим, как отреагирует Мишустин. Правительство ведь не просто так установило мораторий на проверки. В общем, вопрос требует детального рассмотрения.