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Питерец.ру » Политика » Проверки в сфере экологии необходимы

Проверки в сфере экологии необходимы

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Парламентарии предлагают снять запрет на проверки в сфере экологии

«Питерец.ру» сообщает, что петербургские парламентарии обратились к главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Депутаты считают, что нужно снять мораторий на экологические проверки.

В нынешних реалиях наличие такого запрета может привести к ухудшению окружающей среды и ущербу для государства. Да и сами предприятия могут понести убытки в результате различных аварий техногенного характера.

При этом в ЗакСе отмечают, что количество жалоб, связанных с экологией, возросло. В 2022 году таких обращений было 2023, а в 2019 году – 1885. Так что ухудшение в этой сфере становится очевидным фактом.

Посмотрим, как отреагирует Мишустин. Правительство ведь не просто так установило мораторий на проверки. В общем, вопрос требует детального рассмотрения.

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