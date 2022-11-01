Александр Бельский возглавил официальную делегацию Санкт-Петербурга в Азербайджан

В Баку проходит серия рабочих встреч представителей Законодательного Собрания Санкт-Петербурга с коллегами из Милли Меджлиса Азербайджана. В состав делегации вошли депутаты Павел Крупник и Андрей Алескеров, её возглавил спикер парламента Александр Бельский.

Делегаты почтили память героев сопредельного государства, возложили цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева.

– Наши города и страны объединены памятью о трагичных и героических годах Великой Отечественной войны. Азербайджанцы защищали Ленинград, как и представители других народов Советского Союза. Страна гостеприимно приняла сотни эвакуированных ленинградцев. Исторические связи наших народов создают надёжный фундамент для взаимовыгодного сотрудничества во многих областях. Прежде всего, это торгово-экономические связи, которые необходимо наращивать в сложившихся геополитических условиях, – сказал Александр Бельский.

Спикер подчеркнул, что вызовы, с которыми сталкивается экономика, открывают новые возможности для бизнеса по занятию освобождаемых ниш. Он предложил азербайджанским коллегам двигаться в сторону большей кооперации между парламентами в виду того, что депутаты, как правило, знают о потребностях и возможностях предприятий своего региона.

Отметим, Россия и Азербайджан имеют давние добрососедские отношения. В этом году страны отметили 30-летие дипломатических отношений. Правительство Петербурга также поддерживает и развивает культурные связи с соседней страной. В Северной столице в 2002 году при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Азербайджана Гейдара Алиева был открыт памятник великому азербайджанскому поэту Низами. В январе этого года состоялась церемония закладки камня на месте будущего памятника композитору Узеиру Гаджибейли. Он будет воздвигнут в одноименном сквере на улице Композиторов.