Медведев поставил Шольца на место

Дмитрий Медведев жестко раскритиковал Олафа Шольца. Это была реакция на слова немецкого руководителя. Шольц обвинил Путина в том, что тот используется энергоносители и голод в качестве инструментов давления на Запад.

Медведев же напомнил о Великой Отечественной войне, во время которой жертвами нацизма стали более 30 млн человек. Они были убиты, а также погибли от голода и холода. Так что главе Германии не нужно позволять себе такие выпады.

«Питерец.ру» отмечает, что ВОВ стала тяжелым испытанием для советского народа. Особый вклад в победу внесли ленинградцы, которые выстояли во время жесточайшей блокады.

Кстати, Ангела Меркель занимает более конструктивную позицию касательно кризиса. Она заявила, что к словам Владимира Путина нужно прислушаться.