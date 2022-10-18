Медведев раскритиковал Израиль

Дмитрий Медведев разразился еще одним гневным постом в Телеграме. Зам главы Совбеза прокомментировал намерение Израиля поставлять оружие Украине. Дмитрий Анатольевич назвал такой опрометчивым.

По словам Медведева, это приведет к разрыву межгосударственных отношений. Политик выразил неумение по поводу позиции израильской стороны. Он напомнил, что украинский режим позволяет использовать нацистскую символику. На Украине поддерживают Бандеру и Шухевича.

«Питерец.ру» считает, что негодование Медведева логично. Еврейский народ многое претерпел против фашистов. Как современный Израиль может поддерживать нынешнюю Украину с ее ценностями?!

Евреи, которые сохраняют свою идентичность, не поймут такого шага. Такие люди есть и в Петербурге.