Медведев продолжает смеяться

Дмитрий Медведев продолжает публиковать резкие посты в своем Телеграм-канале. Политик еще раз отметил, что Европа сделала все для газового кризиса. Фактически, европейские политики оставили сами себя без газа.

Ранее Медведев указывал на шаги, которые предприняли в ЕС, чтобы остаться без газа. Это заморозка нового газопровода, заморозка российских активов, заявление об отказе от нашего топлива и прочее.

Медведев подчеркнул, что европейцам почти удалось осуществить задуманное. Газ уже стоит 2800$, а до конца года может взлететь еще выше. Впереди режим строгой экономии, а полноценно мыться сможет разве что господин Шольц.

«Питерец.ру» отмечает, что Медведев продолжает насмехаться над стратегией европейских политиков. Как говорится, сами для этого дали повод. Здесь вспоминается давняя шутка Задорнова, где Европа «топит дровами». Только уже начинаешь сомневаться – шутка это или пророчество?