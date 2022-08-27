ента новостей

10:22
Медведев продолжает смеяться
09:14
Кто склонен к алкоголизму
20:04
В Санкт-Петербургском университете отметят День первокурсника
20:01
В военной исторической библиотеке Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялся круглый стол «От «Кремля» до «Марса»: итоги и причины неудач РККА в 1942-м году»
17:23
Выставка «Red Friend»
17:15
Жители Петербурга призывают Бастрыкина взять под контроль не только ОКН, но и транспортную реформу
14:53
Международная акция «Диктант Победы»
14:49
В Петербурге задержаны аферисты, похищавшие деньги у пенсионеров
13:03
Майкл Джексон жив? Эксклюзивное интервью для проекта Пятого канала «Они потрясли мир»
12:30
В Петербурге мужчину подозревают в развращении 10-летнего мальчика
12:25
Во Всеволожске уборочный трактор столкнулся с автобусом
12:14
В Историческом парке состоится лекция Александра Мясникова "Третий фронт. История антироссийской пропаганды"
12:05
В Ленобласти на федеральной трассе Р-21 «Кола» полностью перекроют движение
08:41
Таможенники борются с контрабандой
08:07
Они потеряли много
07:46
Каковы расходы на первоклассников
00:33
СКА победил «Сибирь» на турнире имени Николая Пучкова
20:00
Молодежный фестиваль «Выше крыши»
15:56
Выставка «События ночи»
14:36
В Ленобласти полицейские обнаружили автомат и пистолет с патронами
14:29
В Петербурге ограбили военного пенсионера
13:30
В Общественный штаб по реновации поступило 288 заявок
13:15
В Петербурге прошел одиннадцатый молодежный форум «Доброфорум»
12:58
В Коммунаре ограбили пожилую женщину
12:05
В Петербурге пациент Боткинской больницы выпал с 3-го этажа
11:48
В Шушарах у стоматолога украли золотые украшения на 2 миллиона рублей
11:43
В Петербурге иномарка въехала в крытую веранду бара
11:39
В Петербурге открылась выставка «Жизнь с вирусами»
11:32
В Историческом парке «Россия – Моя история» открылась выставка «Жизнь с вирусами»
11:30
Пенсионерка из Киришей осталась без 80 тысяч рублей после звонка аферистов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Медведев продолжает смеяться

Медведев продолжает смеяться

0
6
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
pravda.ru
Медведев продолжает недоумевать относительно газового кризиса 

Дмитрий Медведев продолжает публиковать резкие посты в своем Телеграм-канале. Политик еще раз отметил, что Европа сделала все для газового кризиса. Фактически, европейские политики оставили сами себя без газа.

Ранее Медведев указывал на шаги, которые предприняли в ЕС, чтобы остаться без газа. Это заморозка нового газопровода, заморозка российских активов, заявление об отказе от нашего топлива и прочее.

Медведев подчеркнул, что европейцам почти удалось осуществить задуманное. Газ уже стоит 2800$, а до конца года может взлететь еще выше. Впереди режим строгой экономии, а полноценно мыться сможет разве что господин Шольц.

«Питерец.ру» отмечает, что Медведев продолжает насмехаться над стратегией европейских политиков. Как говорится, сами для этого дали повод. Здесь вспоминается давняя шутка Задорнова, где Европа «топит дровами». Только уже начинаешь сомневаться – шутка это или пророчество?  

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

30-07-2022, 10:04
Им лишь бы навредить России
29-07-2022, 10:21
Медведев обсмеял Зеленского
24-03-2022, 08:23
Медведев стал активен
23-01-2017, 07:04
Медведев об экономике
22-05-2020, 09:50
Экс-премьер о самоизоляции
1-07-2022, 10:21
Медведев снова привлек к себе внимание

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
113
Вчера, 12:25
Во Всеволожске уборочный трактор столкнулся с автобусом
0
121
25-08-2022, 11:43
В Петербурге иномарка въехала в крытую веранду бара
0
168
24-08-2022, 17:26
В Ленобласти на трассе «Россия» опрокинулась фура «Хендай»
0
185
22-08-2022, 13:52
В Ленобласти автобус столкнулся с тремя иномарками
Наверх