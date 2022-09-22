Александр Бельский призвал к мобилизации общества

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский призвал молодых историков к мобилизации общества. Обращаясь к участникам Санкт-Петербургского международного молодежного исторического форума, он отметил, что начинающим исследователям сегодня необходимо не просто разбираться в научных фактах, но и научиться доносить их до своих ровесников.– Форум открывается в непростое для нашей страны время. Особенно это касается юного поколения, которое находится под серьезным воздействием извне, в том числе, и в интернете. Сейчас со всех сторон будут пытаться разъединить наше общество, раздробить нашу страну. Но мы должны собрать волю в кулак, набраться терпения и пройти через эти трудности достойно – с высоко поднятой головой. Кто не помнит своего прошлого – у того нет будущего. Мы же наследники великой истории. Мы никогда не откажемся от своих предков. Я уверен, что и в этот раз мы выйдем победителями, потому что мы вместе, потому с нами правда, – сказал спикер петербургского парламента.

Международный молодежный исторический форум открылся сегодня в здании Российской национальной библиотеки. Он организован Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда совместно с РНБ при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Информационного центра ООН в Москве. В научно-практическом мероприятии принимают участие молодые исследователи и известные историки, дипломаты, юристы, политологи, представители молодежных общественных организаций и органов власти. В течение трех дней они будут обсуждать проблемы сохранения исторической памяти и борьбы с фальсификацией истории.

– На протяжении тысячелетий наши недруги зарились на наши богатства, на наши территории. И те поколения, которые отвечали на эти вызовы с достоинством, сохранили для нас нашу великую Россию, – подчеркнул актуальность мероприятия Губернатор города Александр Беглов, обращаясь к участникам форума.