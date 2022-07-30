Им лишь бы навредить России

Дмитрий Медведев в очередной раз раскритиковал руководителей ЕС за их действия в отношении РФ. Дмитрий Анатольевич охарактеризовал такое поведение как смесь хамства с глупостью.

По словам Медведева, Европа пытается сидеть сразу на 3 стульях. Эти политики стремятся помогать Украине, вредить России и думать о себе. Причем делать это все одновременно. Однако достичь желаемых целей у европейцев не получается. Но главным для этих политиков – сильнее навредить России, чтобы мы страдали. При этом на собственных граждан им наплевать. Теперь европейцы будут мерзнуть зимой в своих домах.

«Питерец.ру» напоминает, что Дмитрий Медведев ведет свой Телеграм-канал. Там он публикует посты политической направленности. Медведев критикует США и Европу, не стесняясь выбирать достаточно жесткие выражения.