ента новостей

10:04
Им лишь бы навредить России
09:25
Выпуск лифтов продолжится
23:41
«Урал» Игоря Шалимова снова проиграл в чемпионате РПЛ, на этот раз – «Краснодару»
18:21
В Ленобалсти ликвидировали подпольную нарколабораторию
18:18
В Ленобласти мигранты украли триммер и газонокосилку из частного дома
16:11
В Петербурге 585 попугаев прошли ветеринарный контроль
16:09
Беглов вновь покусился на бизнес Евгения Пригожина в Петербурге
14:15
Полицейские задержали парочку за кражу у 89-летней пенсионерки
14:03
В Петербурге неизвестные стреляли по автобусу
13:59
В Петербурге задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку
11:15
Выставка «Сны лампового телевизора»
11:09
Их атаковали клещи
10:21
Медведев обсмеял Зеленского
10:04
В Ленобласти в лобовую сошлись две иномарки, госпитализированы женщина и ребенок
09:34
В Ленобласти пьяные посиделки поножовщиной
09:22
В Петербурге тушили пожар в магазине
09:19
Они получают выплаты
09:13
В Ленобласти 2-летний ребёнок выпал из окна
09:07
Байден разговаривает с Си Цзиньпином на фоне роста напряженности из-за Тайваня
09:02
Выставка работ Артёма Носова "Просто портрет"
18:52
Выставка арт-группы «Я понял»
15:53
Военные Мали говорят, что 15 солдат и трое мирных жителей погибли в результате «террористических» атак
15:49
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись "Мерседес" и армейский "УАЗ"
13:39
Выставка Александра Яковлева «В начале были буквы»
13:35
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в избиении в метро
13:32
Полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в кражах товаров из магазинов
13:21
Выставка Алана Хатагты "Нуар"
12:54
Полицейские задержали автовора, похитевшего автомобили с выставочной площадки на Выборгском шоссе
12:38
В Петербурге мужчина на угнанном авто совершил ДТП и похитив из салона мобильный телефон и скрылся
12:29
В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Им лишь бы навредить России

Им лишь бы навредить России

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
ukraina.ru
Медведев снова обвинил политиков Евросоюза

Дмитрий Медведев в очередной раз раскритиковал руководителей ЕС за их действия в отношении РФ. Дмитрий Анатольевич охарактеризовал такое поведение как смесь хамства с глупостью.

По словам Медведева, Европа пытается сидеть сразу на 3 стульях. Эти политики стремятся помогать Украине, вредить России и думать о себе. Причем делать это все одновременно. Однако достичь желаемых целей у европейцев не получается. Но главным для этих политиков – сильнее навредить России, чтобы мы страдали. При этом на собственных граждан им наплевать. Теперь европейцы будут мерзнуть зимой в своих домах.

«Питерец.ру» напоминает, что Дмитрий Медведев ведет свой Телеграм-канал. Там он публикует посты политической направленности. Медведев критикует США и Европу, не стесняясь выбирать достаточно жесткие выражения.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 10:21
Медведев обсмеял Зеленского
1-07-2022, 10:21
Медведев снова привлек к себе внимание
24-03-2022, 08:23
Медведев стал активен
4-07-2022, 10:51
Чем объяснить резкость Медведева?
22-06-2021, 10:57
На выборы без Медведева
11-09-2021, 07:12
Воскреснет ли Медведев?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
132
Вчера, 10:04
В Ленобласти в лобовую сошлись две иномарки, госпитализированы женщина и ребенок
0
160
28-07-2022, 15:49
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись "Мерседес" и армейский "УАЗ"
0
153
28-07-2022, 11:44
В Петербурге мотоциклист погиб врезавшись в опору освещения
0
144
28-07-2022, 09:23
На трассе "Сортавала" перевернулся самосвал с песком
Наверх