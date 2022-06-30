Латвия не может без нашего газа

«Питерец.ру» сообщает, что властям Латвии пришлось идти на поклон к «Газпрому» и возобновлять закупки нашего газа. Так что поставки «голубого топлива» будут возобновлены.

Ранее Латвия уверовала в свою энергетическую независимость от России. Однако реальность заставила их пересмотреть эти взгляды. Рига так и не смогла отказаться от российских энергоресурсов.

Латвия рассчитывала, что имеющихся запасов газа хватит не только их стране, но и всей Прибалтике. При этом латыши надеялись договориться о поставках норвежского газа. По такому же пути пошли и другие прибалтийские государства.

Но эти планы пришлось пересмотреть. Из-за проблем с газопроводом Северный поток объем поставок газа в Европу резко сократился. В итоге Латвии пришлось спасать Финляндию и Польшу, которые вообще лишились этого топлива.

Так что Латвия приняла условия «Газпрома» и стала платить за газ в рублях. Теперь эта страна получает 3,5 млн кубометров «голубого топлива» в сутки. Получается, на словах все являются независимыми. На деле же многие не могут обойтись без России.