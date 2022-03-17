Опять он недоволен

Иметь свою точку зрения, которая может расходиться с позицией власти, зачастую вполне допустимо. Конечно, тут важен контекст, ведь есть моменты, не предполагающие различных трактовок.

Поэтому существование оппозиции – неотъемлемая часть современного общества. Но если эти оппозиционеры всегда выступают против, подобное отношение воспринимается как предвзятость.

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты ЗакСа Александр Шишлов и Борис Вишневский обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Петербургские парламентарии призвали главу нижней палаты российского парламента отменить закон о фейках о действии ВС РФ.

Вишневский считает, что этот закон мешает гражданам выражать свое мнение. По словам парламентария, в России фактически вводится военная цензура. Люди могут распространять информацию, полученную только из официальных источников.

Ох уж этот Вишневский! Создается впечатление, что ему лишь бы высказать свое недовольство, а суть проблемы для него не так важна. Почему депутат цепляется к высшему руководству страны, когда для этого нет какого-либо повода?

Закон, который наш депутат так критикует, был принят, чтобы защитить людей от влияния фейковой информации. Слишком уж много дезинформации было в сети. Почему Вишневский не учел этот фактор?

К сожалению, своими критическими выпадами Борис Лазаревич добился того, что стал внушать меньше доверия. Оппозиция должна быть адекватной и объективной, а не оппозицией ради самой оппозиции.