Пожалуй, Путин был прав

В последние годы стало популярным выражение «переобулся». Причем употребляется оно исключительно в негативном ключе. Так называют действия людей, которые меняют свое мнение. Однако что в этом плохого? Любой человек может изменить точку зрения, что-то переосмыслить. Это происходит в свете появления новых фактов.

«Питерец.ру» ставил под сомнения действия Путина, связанные с признанием ДНР и ЛНР. Последующие события показали, что наш президент все-таки был прав. Жители этих республик нуждались в защите. Ну а действия Запада еще раз подтверждают обоснованность сравнения этих политиков с гопниками.

Конечно, в нашей стране остается много проблем. И некоторая критика в адрес Путина, Беглова и других руководителей бывает обоснованной. К тому же народ оказался озлоблен из-за ситуации с ковидом, прививками и всеми этими ограничениями. Поэтому вопрос ДНР и ЛНР был на какое-то время выпущен из поля нашего внимания.

Теперь становится понятно, что Россию пытаются задавить, используя для этого различные предлоги. Ну а Путин не дает этого сделать. Народ постепенно начинает прозревать, в результате чего рейтинг президента снова начал расти. В таком «переобувании» нет ничего плохого. Гораздо хуже – продолжать настаивать на прежней точке зрения, не желая проанализировать объективные реалии.