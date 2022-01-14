Против Путина введут санкции?

«Питерец.ру» отмечает, что Конгресс США предложил ввести очередные санкции против РФ. На этот раз проект носит беспрецедентный характер. Наши американские «друзья» намерены вести санкции против Путина, Мушустина, Лаврова и Шойгу, а также ряд других политиков. Кроме того, в списке санкций значатся несколько российских банков, в том числе Сбер. Герман Греф уже высказался по этому поводу. Руководитель Сбербанка готов к любому сценарию.

Если американцы не блефуют и действительно намереваются ввести санкции против Путина, это вызовет колоссальный очаг напряженности. Никогда ранее санкции не вводились против глав государств. Это противоречит нормам международного права и дипломатической этике.

Российские власти оказались в довольно сложной ситуации. С одной стороны, есть Америка, выступающая в роли эдакого политического гопника. С другой – собственный народ, который не сильно доволен проводимой политикой. Достаточно привести в пример петербургский бунт предпринимателей против Кью-Ар кодов.

Путину, Мишустину, Беглову и прочим руководителям остается лишь надеяться, что американские гопники являются фальшивыми. Если же наши «друзья» на самом деле введут заявленные санкции, то может начаться полный хаос. Не хотелось бы. Нам и так проблем хватает.