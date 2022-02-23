США, Великобритания и ЕС негативно отреагировали на решение Путина признать ЛНР и ДНР. Естественно, за этим последуют очередные санкции. Какие-то уже введены, другие на подходе, третьи еще только разрабатываются.

В общем, легко нам от этого не будет. Санкции негативно повлияют на курс рубля и приведут к падению фондовых рынков. Все это скажется на жизни обычных граждан. В такой ситуации накаляется обстановка и внутри нашей страны. Реальный рейтинг президента падает.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Зачем Владимир Владимирович это все затеял?» Почему ему непонятно то, что понятно условному сварщику Сидорову. Ну, хочется помогать Донбассу, так помогайте… К чему эти действия с официальным признанием?! Нам что санкций мало?! А так Западу дали еще один повод…

Не ошибся ли Путин? Скорее всего, да. Как говорится, время покажет. Но перспективы вырисовываются весьма туманные. Лучше бы уж дал возможность украинцам самим разобраться в этом конфликте. Ну, или действовал в некотором согласии с лидерами других стран.

Конечно, американские и европейские политики – ребята мутноватые. Не все, но таковых немало. Иногда они и вовсе ведут себя как гопники. Но с ними все равно нужно было договариваться, а не играть во всемогущего вождя. Подзабыл Владимир Владимирович, что экономика наша слабовата и тягаться с этими гопниками нам тяжело.