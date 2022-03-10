Национализация – это правильно!

«Питерец.ру» отмечает, что накалившаяся политическая обстановка привела к тому, что многие иностранные компании покинули наш рынок. При этом осталось имущество некоторых предприятий. Им пришлось пойти на такой шаг, поскольку наши власти ввели ряд ограничений.

Что теперь с этим всем делать? Возникает идея национализации собственности покинувших Россию компаний. Петербургские бизнесмены считают такой шаг целесообразным и обоснованным.

Михаил Барчик предлагает составить список иностранной собственности в Петербурге. Потом нужно будет из этого перечня выявить особо важные объекты. Для обеспечения их работы должно быть введено временное управление, осуществляемое одной из государственных компаний.

По словам Барчика, решения о национализации достаточно сложны и не пользуются популярностью. Однако без этого экономике Петербурга придется еще сложнее.