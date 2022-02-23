Петербург лишат финала Лиги чемпионов?

История с признанием независимости двух украинских республик всколыхнула весь мир. Действия Путина привели к реакции со стороны наших, как он любит говорить, «западных партнеров».

Тут даже до футбола добрались. Политики, общественные деятели и спортивные чиновники призывают лишить Россию крупных турниров. Раздаются призывы не проводить в Петербурге финал ЛЧ 2022 года. Насколько реальным является такое развитие событий?

«Питерец.ру» отмечает, что УЕФА не та организация, которой политики могут диктовать свои условия. Там уже заявили, что не собираются переносить матч из Петербурга. Однако ситуация может накалиться настолько, что сделать это придется. Так что в этой истории возможно все.

Многое будет зависеть от международной обстановки. Если шумиха постепенно сойдет на нет, то Петербург сохранит финал ЛЧ. Если же скандал еще только начинает разрастаться, то этого матча можно будет и лишиться.