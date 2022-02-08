Путиным недовольны

Организация «Офицеры России» потребовали отставки Путина. Соответствующее заявление опубликовано на сайте этой структуры. Его подписал глава организации генерал-полковник Ивашов.

Офицеры считают, что существующая модель власти оказалась неспособной решать проблемы. Россия втянута в серьезный конфликт, возникает угроза войны. Причем по вине руководства наша страна оказалась в изоляции. В общем, власть продемонстрировала свою несостоятельность.

«Питерец.ру» считает, что заявление Ивашова – определенный сигнал. Этот человек никогда не симпатизировал Западу. Этого отставного генерала нельзя было отнести к оппозиционерам.

Но ситуация показывает, что отношение к нашему президенту меняется даже у тех, кто раньше не был против. И все это произошло потому, что власть фактически ничего не предложила для решения внутренних проблем. Акцент на внешнюю политику стал серьезным просчетом Путина.

В итоге в обществе продолжает расти напряжение. Все меньше людей начинают доверять власти. Это характерно для Москвы, Петербурга и многих других городов.