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Питерец.ру » Политика » Путиным недовольны

Путиным недовольны

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
echo.msk.ru
«Офицеры России» потребовали отставки Путина

Организация «Офицеры России» потребовали отставки Путина. Соответствующее заявление опубликовано на сайте этой структуры. Его подписал глава организации генерал-полковник Ивашов.

Офицеры считают, что существующая модель власти оказалась неспособной решать проблемы. Россия втянута в серьезный конфликт, возникает угроза войны. Причем по вине руководства наша страна оказалась в изоляции. В общем, власть продемонстрировала свою несостоятельность.

«Питерец.ру» считает, что заявление Ивашова – определенный сигнал. Этот человек никогда не симпатизировал Западу. Этого отставного генерала нельзя было отнести к оппозиционерам.

Но ситуация показывает, что отношение к нашему президенту меняется даже у тех, кто раньше не был против. И все это произошло потому, что власть фактически ничего не предложила для решения внутренних проблем. Акцент на внешнюю политику стал серьезным просчетом Путина.

В итоге в обществе продолжает расти напряжение. Все меньше людей начинают доверять власти. Это характерно для Москвы, Петербурга и многих других городов.

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