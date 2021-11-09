Активисты требуют отменить QR-коды

Некоторые жители города обратились к президенту. Они просят Владимира Путина отменить QR-коды. По мнению активистов, проходящая сейчас принудительная вакцинация нарушает права людей. Авторы видеообращения сослались на юридическое образование Путина, попросив главу государства изучить постановления и оценить их с точки зрения права. Протестующие уверены в противозаконности действий с вакцинацией и QR-кодами.

«Питерец.ру» считает, что подобная интерпретация является спорной. Нужно учитывать общий контекст ситуации. Страна столкнулась с серьезной опасностью в виде коронавируса. Естественно, что в такой ситуации власти предпринимают серьезные усилия для решения проблемы. Вакцинация – одна из таких мер. Конечно, здесь остаются некоторые спорные вопросы. Но это не значит, что нарушаются наши конституционные права. Просто не все способы решения проблемы нравятся населению.