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Питерец.ру » Общество » Активисты требуют отменить QR-коды

Активисты требуют отменить QR-коды

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
absoluttv.ru
Группа петербуржцев обратилась к президенту с требованием отмены QR-кодов

Некоторые жители города обратились к президенту. Они просят Владимира Путина отменить QR-коды. По мнению активистов, проходящая сейчас принудительная вакцинация нарушает права людей. Авторы видеообращения сослались на юридическое образование Путина, попросив главу государства изучить постановления и оценить их с точки зрения права. Протестующие уверены в противозаконности действий с вакцинацией и QR-кодами.

«Питерец.ру» считает, что подобная интерпретация является спорной. Нужно учитывать общий контекст ситуации. Страна столкнулась с серьезной опасностью в виде коронавируса. Естественно, что в такой ситуации власти предпринимают серьезные усилия для решения проблемы. Вакцинация – одна из таких мер. Конечно, здесь остаются некоторые спорные вопросы. Но это не значит, что нарушаются наши конституционные права. Просто не все способы решения проблемы нравятся населению.

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