Роскомнадзор ввел новые ограничения

Некоторые люди используют в интернете специальные VPN-сервисы. С помощью этих инструментов можно сохранять анонимность в сети. Это достаточно практично и удобно, а в каких-то случаях становится серьезным преимуществом.

До недавнего времени большой популярностью пользовался браузер Opera со встроенным VPN и сервис VyprVPN. Но со вчерашнего дня Роскомнадзор ввел ограничения для использования этих виртуальных частных сетей.

Теперь обычные пользователи не могут подключаться через VPN Opera и Vypr. Исключением здесь являются компании, которым данные сервисы необходимы для осуществления своей профессиональной деятельности. Эти организации были включены в «белые списки» Роскомнадзора и с введенными ограничениями не столкнулись.

«Питерец.ру» отмечает, что власти пытаются оградить людей от опасной информации. Поэтому новые ограничения логичны и обоснованы. В Роскомнадзоре решили, что VPN не должен быть слишком доступен.