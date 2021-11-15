Люди поступают безответственно?

Александр Беглов активно призывает людей вакцинироваться. Это необходимо, чтобы в городе сформировался достаточный уровень коллективного иммунитета. Стремление властей снизить показатели заболеваемости – это абсолютно логичный и закономерный шаг.

Однако в этом вопросе не стоит перегибать палку. Например, Александр Дмитриевич назвал безответственными тех, кто вакцинироваться отказывается. «Питерец.ру» обращает внимание, что у людей есть конституционное право касательно добровольных прививок. Если гражданин не входит в группу тех, кому прививаться обязательно, он может выбирать.

Не нужно путать агрессивную пропаганду людей, выступающих против вакцинации и навязывающих свое антипрививочное мировоззрение другим, с теми, кто по каким-то причинам сомневается.

А вот кто поспособствовал появлению этих сомнений – уже другой вопрос. Власти серьезно недоработали в вопросе информирования населения относительно деталей вакцинации. Это привело к недовольству и сомнениям. Теперь властям нужно работать над тем, чтобы эти сомнения начать развеивать. Кстати, медицинские специалисты уже проводят серьезную работу в этом направлении.

Но бросаться словами по поводу безответственности… Люди тоже могут высказаться аналогичным образом в адрес властей. Нужно не обвинять граждан, а вести нормальный диалог и продолжать разъяснительную работу.