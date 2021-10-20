Они не понимают русскую душу

Иностранцы пытаются понять загадочную русскую душу. С этой целью они посещают нашу страну, наблюдают за людьми, читают произведения российских классиков – Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова и других. После этого кто-то начинает понимать наш народ лучше. Ну а некоторые так и не могут разгадать секрет русской души. Печально, что среди этих «неразгодальщиков» оказываются и представители нашей власти.

«Питерец.ру» сообщает, что вице-премьер Татьяна Голикова предложила сделать дни с 30 октября по 7 ноября выходными. Эту идею поддержал премьер Михаил Мишустин. В правительстве думают, что такой мини-локдаун поможет улучшить ситуацию с коронавирусом. Какие же они наивные?!

Почему-то власть имеющие решили, что люди будут сидеть в это время дома. Русская душа не такая, она открытая, любит радость и веселье. Люди будут ходить друг к другу в гости, посещать кафе, рестораны и прочие заведения. Словом, будут делать все, на что нет ограничений. Да и полноценно контролировать выполнение этих ограничений никто не сможет.

Так что идея правительства, может быть, и хороша в теории. Но в реальности она окажется трудновыполнимой.