ента новостей

11:19
Северная Корея заявила, что успешно провела испытания новой баллистической ракеты
11:07
Борис Джонсон объявил, что пандемия практически закончилась
11:01
Сенаторы Бразилии отказались от обвинений в убийстве президента Болсонару
10:51
В Ленобласти пенсионер отдал аферистам 150 тысяч рублей
09:39
Как QR-коды повлияют на бизнес
09:09
Они не понимают русскую душу
08:40
Носите маску, господа!
00:19
Очередным новичком СКА по ходу сезона стал Микко Лехтонен, ранее блиставший в «Йокерите»
09:19
Кто виноват в низких темпах вакцинации?
08:44
Выгодно ли сдавать квартиру?
08:10
Вишневский недоволен ситуацией с журналистами
16:14
Ладожский мост разведут для прохода яхты «ALTER EGO»
16:12
Выставка «Краски радости»
16:09
На старом направлении трассы «Сортавала» в Ленобласти ограничат пропускную способность
15:36
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»
15:34
Дорожная полиция провела профилактический рейд на крупных трассах Ленобласти
15:31
Рабочие пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте
10:34
В Кронштадте на пожаре погибли три человека
10:29
Благотворительный концерт группы Zero People
10:18
Акция протеста в Афинах, когда Пекин готовится к Олимпийским играм
09:11
Путин не может общаться с Зеленским
09:10
Бельский поздравил с днем отца
09:07
Беременных призывают прививаться
17:53
Супергол Кангва привёл к поражению «Зенита» в Туле
09:07
Страна богатая, а люди бедные – почему?
09:05
В чем минусы жесткого воспитания?
09:03
Петербург активно взаимодействует с Арктикой
19:25
В Петербурге оркестр Росгвардии выступил для пациентов, проходящих постковидную реабилитацию
19:23
На КАД полностью перекроют движение
12:06
В Ленобласти аферисты списали со счета пенсионерки более 14 тысяч рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Они не понимают русскую душу

Они не понимают русскую душу

0
40
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
riakchr.ru
Насколько реалистична и эффективна идея с дополнительными выходными днями?

Иностранцы пытаются понять загадочную русскую душу. С этой целью они посещают нашу страну, наблюдают за людьми, читают произведения российских классиков – Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова и других. После этого кто-то начинает понимать наш народ лучше. Ну а некоторые так и не могут разгадать секрет русской души. Печально, что среди этих «неразгодальщиков» оказываются и представители нашей власти.

«Питерец.ру» сообщает, что вице-премьер Татьяна Голикова предложила сделать дни с 30 октября по 7 ноября выходными. Эту идею поддержал премьер Михаил Мишустин. В правительстве думают, что такой мини-локдаун поможет улучшить ситуацию с коронавирусом. Какие же они наивные?!

Почему-то власть имеющие решили, что люди будут сидеть в это время дома. Русская душа не такая, она открытая, любит радость и веселье. Люди будут ходить друг к другу в гости, посещать кафе, рестораны и прочие заведения. Словом, будут делать все, на что нет ограничений. Да и полноценно контролировать выполнение этих ограничений никто не сможет.

Так что идея правительства, может быть, и хороша в теории. Но в реальности она окажется трудновыполнимой.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-02-2020, 09:34
Въезд для китайцев запрещен
20-10-2020, 08:44
Отказ от ночных развлечений
6-03-2020, 10:53
Рестораны ожидаемо пострадали
1-05-2020, 09:48
Премьер заболел коронавирусом
8-04-2020, 08:05
Кого обязали проверять на коронавирус?
11-06-2021, 10:34
На автобусе в Финляндию

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
247
13-10-2021, 10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
0
230
11-10-2021, 11:30
В Ленобласти микроавтобус сбил велосипедиста
0
309
8-10-2021, 13:09
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил велосипедиста
0
316
7-10-2021, 12:17
В Петербурге автоледи сбила подростка на самокате
Наверх