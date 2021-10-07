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Питерец.ру » Политика » Когда нормализуются отношения с США?

Когда нормализуются отношения с США?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
csn-tv.ru
Петербургские политологи обсудили вопрос перспективы России и выравнивания отношения с США

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге состоялась дискуссия, посвященная российско-американской проблематике. Стороны коснулись вопроса выравнивания взаимоотношений и дальнейших перспектив нашей страны.

Иван Курилла отмечает, что, по мнению американцев, Россия олицетворяет собой зло – от нашей страны исходит угроза. Поэтому говорить о нормализации отношений в таких условиях не приходится. Выравнивание произойдет лишь после того, как Россия перестанет быть полюсом силы, а ее место займет Китай.

Евгений Грецкий считает, что перспективы России зависят от амбиций нашей страны. Многое будет решать голос следующего поколения. Путин остается героем у старших, которых устраивает стабильность. При этом действующий президент не является героем молодежи. Так что все может измениться.

Дмитрий Травин считает, что стабильность продлится в нашей стране еще лет 15. После этого должны произойти перемены во внутренней и внешней политике.

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