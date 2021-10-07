Когда нормализуются отношения с США?

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге состоялась дискуссия, посвященная российско-американской проблематике. Стороны коснулись вопроса выравнивания взаимоотношений и дальнейших перспектив нашей страны.

Иван Курилла отмечает, что, по мнению американцев, Россия олицетворяет собой зло – от нашей страны исходит угроза. Поэтому говорить о нормализации отношений в таких условиях не приходится. Выравнивание произойдет лишь после того, как Россия перестанет быть полюсом силы, а ее место займет Китай.

Евгений Грецкий считает, что перспективы России зависят от амбиций нашей страны. Многое будет решать голос следующего поколения. Путин остается героем у старших, которых устраивает стабильность. При этом действующий президент не является героем молодежи. Так что все может измениться.

Дмитрий Травин считает, что стабильность продлится в нашей стране еще лет 15. После этого должны произойти перемены во внутренней и внешней политике.