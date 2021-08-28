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Питерец.ру » Политика » Политолог раскритиковал Шойгу

Политолог раскритиковал Шойгу

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kremlin.ru
Петербургский политолог поделился мнением о высказываниях Шойгу

Петербургский политолог Александр Конфисахор прокомментировал высказывания министра обороны РФ Сергея Шойгу. Речь идет о словах относительно «подрывной работы Запада в нашей стране».

По мнению Конфисахора, подобные темы не имеют отношения к Шойгу. Он военный человек, которого должны интересовать армия и флот. Однако его решили вовлечь в другие процессы, что связано с большим авторитетом данного руководителя.

При этом у Сергея Шойгу сохраняется советская риторика «свой-чужой». Он говорит о внешних врагах, от которых Миноброны нас защищает, а также о внутренних врагах, пытающихся уничтожить страну. Конфисахор считает, что подобные заявления сейчас лишены смысла, поскольку мир поменялся.

«Питерец.ру» думает, что политолог не совсем прав. Подрывная работа Запада в самом деле ведется. Так почему бы Шойгу об это ни говорить? Критика такой риторики выглядит не совсем уместной. Подобную линию выбрал сам Запад, а Россия лишь отвечает на это исходя из нынешних реалий.

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