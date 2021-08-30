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Питерец.ру » Политика » К Булановой относятся положительно

К Булановой относятся положительно

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
5-tv.ru
Буланова стала популярнее некоторых политиков

ВЦИОМ выяснял, как российские граждане относятся к лидерам партийных списков. Интересно, что к певице Татьяне Булановой, идущей на выборы от партии «Родина», отношение в основном положительное. В этом плане она находится в числе лидеров. Звезду эстрады опережают лишь 3 политика.

На вершине оказались представители списка «Единой России». Это глава МИДа Сергей Лавров и руководитель Минобороны Сергей Шойгу. К ним положительно относятся 73% и 69% опрошенных. Тройку лидеров с показателем 44% замкнул глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Буланова заняла здесь 4 место – к ней положительно относятся 42% россиян. Благодаря своей популярности, певица даже смогла опередить Геннадия Зюганова, которого одобряет 41% наших соотечественников. Но Геннадий Андреевич опередил Татьяну в рейтинге узнаваемости, набрав 90% против 80% у звезды эстрады.

«Питерец.ру» считает, что такое отношение к Татьяне Булановой является следствием ее популярности. Но не факт, что у певицы будут шансы пройти в Госдуму. Все-таки партия «Родина» имеет не такие уж сильные позиции в нашей стране.

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