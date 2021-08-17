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Питерец.ру » Политика » Громкий старт, манипуляции политтехнологов и финал с «мёртвыми душами»

Громкий старт, манипуляции политтехнологов и финал с «мёртвыми душами»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Звезда российского шоу-бизнеса Татьяна Буланова оказалась в центре политического скандала.

Звезда российского шоу-бизнеса Татьяна Буланова оказалась в центре политического скандала. Певица выдвинулась на выборы в Закособрание города Санкт-Петербург от партии «Родина», но использовала для своего продвижения сомнительные методы.

Когда-то Буланову была на пике своей славы и возглавляла верхние строчки лучших хит-парадов, но временя меняются, аудитория взрослее, а на смену прежним артистам приходят новые. Но это никак не влияет на желание звёзд оставаться в тренде, так получилось и тут.

Вместо того, чтобы уйти на заслуженную пенсию артистка продолжила светиться и информационном пространстве, рекламировала косметику и другой ширпотреб, но добиться былой славы не удалось и тут случилось совсем неожиданное – политическая карьера.

Понятно, что старшее поколение отреагировала на выдвижение кандидатуры Булановой позитивно и даже с некой ностальгией, но ситуация стала быстро развиваться, жернова политического процесса закрутились и превратили вчерашнего артиста в лицо политической силы.

Заручившись поддержку коллег по цеху, которые на первых порах поддержали благие инициативы Булановой, политтехнологи конвертировали рабочие отношения артисты в политический продует – от лица представителей шоу-бизнеса посыпалась агитация.

Вдруг оказалась, что начиная от Тимура Родригиза и заканчивая группой «Земляне» все поголовно поддерживают выдвижение Булановой депутаты и критикуют местную власть, которая вставляет новоиспеченному политику палки в колёса и вообще выступает против стариков.

Когда стало понятно, что вместо хорошего дела началась предвыборная кампания и голоса звезд шоу-бизнеса используют без их согласия, то сразу же последовала ответная реакция: один за одни представители индустрии стали записывать опровержения и открещиваться от Булановой.

Сейчас от лихой пиар-кампании артистки, кроме многочисленных вопросов, ничего не осталось. Непонятно, например, на что рассчитывали политтехнологи, когда без согласия известных людей пытались использовать их публичность для продвижения собственных политических целей.

Ну а закончилось всё тем, что в адрес кандидата Татьяны Булановой посыпались многочисленные жалобы и в ходе проверки со стороны избирательной комиссии в подписных листах артистки обнаружились «мертвые души», что и стало точкой в этой «политической» истории.

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