ента новостей

14:47
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке теплохода «Павел Леонов»
14:43
В Ленобласти лжебезопасники Сбера обманули пенсионерку
14:00
В Пушкине мужчина совершил сексуальное насилие в отношении 6-летней девочки
09:32
В Петербурге ввели новые правила для застроек
08:18
Буланова пожаловалась на избирательную комиссию
08:16
Работодатель не хотел платить инвалиду
22:54
СКА проиграл «Авангарду» на предсезонном турнире в Сочи, ни разу не забросив
19:52
Выставка «Потоцкий & ЛЮБОВЬ»
16:26
В Ленобласти усадьбу Набокова готовят к комплексной реставрации
16:23
В Ленобласти неадекватный мужчина проник на территорию детсада
11:36
Глава Петербурга о поездке в Москву
11:03
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода вверх по реке состава барж и теплохода «Игорь Ильин»
11:00
В Петербурге пьяный водитель во дворе дома задавил женщину
10:31
В Петербурге служебная собака помогла задержать насильника
09:52
Всего лишь торгуют дипломами
09:30
Сколько людей лечатся от коронавируса?
18:14
Сборная Туомаса Саммелвуо проиграла Олимпийский финал французам на тай-брейке
13:27
В память о блокаде Волонтеры Победы записывают воспоминания жителей блокадного Ленинграда
10:53
Хованского оставили в СИЗО
10:46
В Колпино пьяный мужчина на электросамокате сбил ребенка
10:42
В Ленобласти в ДТП пострадали четыре человека, один погиб
10:32
Ладожский мост разведут для прохода вверх буксирного состава барж и теплохода «Игорь Ильин»
10:24
Почему дорожают автомобили?
09:44
От воды может быть вред
13:41
В Петербург не пропустили 24 тонны гибискуса
13:38
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе до конца ноября перекроют одну полосу движения
13:35
Выставка «Рисуя жизнь»
13:31
Выставка «Поэзия бытия»
13:27
Выставка «Путешествие вдоль берега. То, что вокруг» Владимира Загорова
13:23
В Петербурге пьяного водителя задерживали со стрельбой
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Буланова пожаловалась на избирательную комиссию

Буланова пожаловалась на избирательную комиссию

0
72
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
zaks.ru
В Петербург выехали ревизоры, которые проверят работу Избиркома

Певица Татьяна Буланова решила участвовать в выборах. Она является членом партии «Родина» и зарегистрировалась в качестве кандидата в Госдуму. Буланова также хочет побороться за место в петербургском парламенте.

Но «Родина» столкнулась с проблемой. Однопартийцам певицы запретили разместить 1000 плакатов и баннеров. Буланова не стала мириться с этой несправедливостью и решила использовать свою известность для обращения в ЦИК. Она записала видеоролик, в котором рассказала о нарушениях во время предвыборной кампании. По словам Татьяны, петербургские партии поставлены в неравные условия.

На это обращение отреагировала глава Центризбиркома Элла Панфилова. Она заявила, что в Петербург направлены ревизоры, которые проверят наличие нарушений. Эти специалисты ЦИК займутся наведением порядка.

«Питерец.ру» отмечает, что данная история вызвала резонанс благодаря имени Татьяны Булановой. Но скольких нарушений не удалось пресечь, поскольку они были допущены в отношении менее известных людей?!

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

27-07-2021, 22:49
Дмитрий Булыкин не сможет стать депутатом Госдумы
29-11-2013, 08:39
Семейному счастью Татьяны Булановой мешает проклятие
31-03-2014, 09:08
Буланова победила
18-05-2018, 11:44
Татьяна Буланова в Петербурге даст бесплатный концерт
23-07-2021, 15:40
«Партия Роста» сдала в Горизбирком список в ЗаКС, во главе которого – Сергей Трохманенко
21-05-2020, 19:47
Марина Шишкина призывает главу ЦИК Эллу Памфилову принести извинения

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
115
Вчера, 11:00
В Петербурге пьяный водитель во дворе дома задавил женщину
0
192
7-08-2021, 10:46
В Колпино пьяный мужчина на электросамокате сбил ребенка
0
182
7-08-2021, 10:42
В Ленобласти в ДТП пострадали четыре человека, один погиб
0
194
6-08-2021, 13:16
В Ленобласти фура сбила двоих детей
Наверх