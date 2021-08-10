Буланова пожаловалась на избирательную комиссию

Певица Татьяна Буланова решила участвовать в выборах. Она является членом партии «Родина» и зарегистрировалась в качестве кандидата в Госдуму. Буланова также хочет побороться за место в петербургском парламенте.

Но «Родина» столкнулась с проблемой. Однопартийцам певицы запретили разместить 1000 плакатов и баннеров. Буланова не стала мириться с этой несправедливостью и решила использовать свою известность для обращения в ЦИК. Она записала видеоролик, в котором рассказала о нарушениях во время предвыборной кампании. По словам Татьяны, петербургские партии поставлены в неравные условия.

На это обращение отреагировала глава Центризбиркома Элла Панфилова. Она заявила, что в Петербург направлены ревизоры, которые проверят наличие нарушений. Эти специалисты ЦИК займутся наведением порядка.

«Питерец.ру» отмечает, что данная история вызвала резонанс благодаря имени Татьяны Булановой. Но скольких нарушений не удалось пресечь, поскольку они были допущены в отношении менее известных людей?!