Дмитрий Булыкин не сможет стать депутатом Госдумы

Причина мытарств Дмитрия Булыкина на парламентских выборах схожа с проблемами Павла Грудинина – деньги или имущество за границей. Булыкин был в списке партии «Родина», однако ЦИК исключил его из числа кандидатов. «Питерец.ру» заметил, что политическая карьера Булыкина полна терний и препятствий. Ранее бывший нападающий российской сборной пытался стать депутатом Мосгордумы, но это ему не удалось.

Основанием для снятия Булыкина с выборов в Госдуму послужили финансовые активы за границей. Лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв уже выразил несогласие с таким решением ЦИК и обещал добиваться его отмены в судебных инстанциях. В начале предвыборной кампании Булыкин напомнил избирателям, что достаточно времени поиграл в Европе, поэтому желает сделать жизнь россиян такой же безопасной.

В первую тройку списка партии «Родина» вместе с Журавлёвым попала и певица Татьяна Буланова. СМИ сообщали о содержании выступления Булановой на партийном съезде. Вошёл в число кандидатов в нижнюю палату российского парламента и председатель регионального отделения «Родины» в Ленобласти Валерий Шинкаренко.