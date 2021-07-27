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Питерец.ру » Политика » Дмитрий Булыкин не сможет стать депутатом Госдумы

Дмитрий Булыкин не сможет стать депутатом Госдумы

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
kommersant.ru
Бывший футболист сборной России исключён из списков партии «Родина».

Причина мытарств Дмитрия Булыкина на парламентских выборах схожа с проблемами Павла Грудинина – деньги или имущество за границей. Булыкин был в списке партии «Родина», однако ЦИК исключил его из числа кандидатов. «Питерец.ру» заметил, что политическая карьера Булыкина полна терний и препятствий. Ранее бывший нападающий российской сборной пытался стать депутатом Мосгордумы, но это ему не удалось.

Основанием для снятия Булыкина с выборов в Госдуму послужили финансовые активы за границей. Лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв уже выразил несогласие с таким решением ЦИК и обещал добиваться его отмены в судебных инстанциях. В начале предвыборной кампании Булыкин напомнил избирателям, что достаточно времени поиграл в Европе, поэтому желает сделать жизнь россиян такой же безопасной.

В первую тройку списка партии «Родина» вместе с Журавлёвым попала и певица Татьяна Буланова. СМИ сообщали о содержании выступления Булановой на партийном съезде. Вошёл в число кандидатов в нижнюю палату российского парламента и председатель регионального отделения «Родины» в Ленобласти Валерий Шинкаренко.

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