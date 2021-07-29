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Питерец.ру » Политика » Резник не пойдет на выборы

Резник не пойдет на выборы

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
abnews.ru
Резник вынужден отказаться от участия в избирательной кампании

Депутат Максим Резник столкнулся с серьезными проблемами. По условиям домашнего ареста, парламентарий не может посещать избирком, офис банка, МФЦ и нотариуса. Вместе со своим адвокатом Резник попытался признать это ограничение незаконным. Однако суд отклонил жалобу депутата, оставив действующие ограничения в силе.

Резник оказался крайне возмущен таким положением вещей. По его мнению, СК, прокуратура и суд нарушают права людей. Парламентарий считает неправильным, что его не допускают на выборы. В результате Резник вынужден отказаться от участия в них.

«Питерец.ру» считает позицию депутата несколько странной. Он находится под домашним арестом по делу о наркотиках. О каком участии в избирательной кампании может идти речь?! Жалоба Резника напоминает какой-то анекдот. Когда парламентарий говорит о своей непричастности в деле о наркотиках, это одно. Но то, что он в такой ситуации собирается участвовать в выборах, это абсурд.

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