Заразившихся финнов оказалось больше

Ситуация с коронавирусом в Петербурге становится довольно серьезной. Мы уже писали, что 86 финских фанатов привезли эту инфекцию из города на Неве. Однако число этих людей оказалось больше.

После сдали теста в Финляндии выяснилось, что число заразившихся болельщиков достигло 300. Получается, что примерно каждый десятый фанат, посетивший Петербург, вернулся оттуда с вирусом.

Эти данные озвучило известное финское издание Yie. В сложившейся ситуации Минздрав Финляндии рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Россию. По мнению финнов, рассадником коронавируса мог стать один из ресторанов, расположенных на Крестовском острове. (Воздержимся от того, чтобы называть это заведение). Финское ведомство THL рекомендует гражданам, посетившим это место, быть особенно осторожными.

Ситуация с финскими болельщики показывает, что в Петербурге далеко не все благополучно с коронавирусом. Уже мы слышим волну недовольства от наших северных соседей. «Питерец.ру» считает, что эти недовольства вполне обоснованы. Хочется видеть от городских властей более решительных и последовательных действий в борьбе с пандемией.