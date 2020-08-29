Набор первоклассника подорожал

«Питерец.ру» сообщает, что так называемый набор первоклассника составляет 21 тыс. руб. При этом для подготовки мальчика к школе понадобится 18,8 тыс. руб., для подготовки девочки – 23,2 тыс. руб. Это на 2% больше, чем год назад.

Подорожание обусловлено повышением стоимости одежды и канцелярии. Такая ситуация наблюдается в последние годы. Собирать ребенка в школу с каждым разом становится все дороже. Это объективные реалии нашего времени, ведь дорожает практически все товары и услуги.

Многие родители надеялись, что в августе президент Путин выплатит еще по 10000 руб. на каждого ребенка. Но глава государства на такой шаг не пошел. Скорее всего, власти посчитали, что семьи получили достаточную поддержку из-за коронавируса.