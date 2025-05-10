Много отдыхать в мае любят не все

«Питерец.ру» сообщает, что некоторые россияне выражают недовольство по поводу продолжительных выходных в мае. По данным опроса, 7% респондентов негативно относятся к длительным майским праздникам, что обусловлено снижением доходов.

Однако большинство респондентов все же воспринимают длинный отдых в мае в положительном свете. Такие люди отмечают, что продолжительный отдых полезен для здоровья, кто-то отмечает пользу для сельского хозяйства.

В общем, положительно к майским праздникам относятся 68%. 25% респондентов не имеют какого-то однозначного мнения по данному вопросу, считая, что в длинных выходных есть как свои плюсы, так и минусы.

Данные по Петербургу в целом отражают общероссийскую тенденцию.