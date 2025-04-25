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Питерец.ру » Общество » Урожай картофеля в Ленобласти упал: причины

Урожай картофеля в Ленобласти упал: причины

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
Ленинградская область сокращает площади под картофель из-за его избытка

«Питерец.ру» отмечает, что в Ленобласти в прошлом году было собрано 171 тыс. т. картофеля. В 2023-м его было 196 тыс. т. Это связано с тем, что в регионе стало меньше площади под картофель, ее сократили на 693 га.

Руководитель областного комитета по АПК и РХК Олег Малащенко подчеркнул, что такому шагу пришлось прибегнуть из-за ситуации с ценами. По его словам, в регионе был переизбыток картофеля, а оптовая стоимость опустилась ниже 9 руб. за кг. В результате фермеры теряли 4 руб. с каждого килограмма.

Поэтому в 2025 году комитет планирует предоставить дополнительные субсидии, которые помогут решить эту проблему. В результате фермеры почувствуют себя увереннее. На кг. картофеля и овощей будет выплачено на 4 руб. больше, чем в 2024-м.

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