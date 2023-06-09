Территории в четырёх районах Петербурга благоустроят благодаря активности жителей

В Санкт-Петербурге определились победители онлайн-голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», продолжавшегося с 15 апреля по 31 мая. Горожане выбрали территории, которые благоустроят в ближайшее время — заявки подали все 18 городских районов. Больше всего голосов набрали объекты, расположенные в Приморском и Выборгском районах Северной столицы.

Лидером по активности жителей стал Приморский район — за благоустройство территории, расположенной по Ланской улице, проголосовали больше 75800 человек. Выборгский район занял второе место — обновление пространства на Гренадерской улице поддержали более 56900 петербуржцев. Тем не менее, работы по благоустройству в ближайшее время начнутся не в двух, а в четырёх районах Северной столицы — такое решение принял губернатор города Александр Беглов.

«Внимательно наблюдая за ситуацией с голосованием, я заметил, что наши небольшие районы, такие как Кронштадт, тоже отлично постарались. Им очень тяжело конкурировать с такими гигантами, как Приморский район, но в процентном соотношении на количество населения они показали отличный результат. Поэтому считаю важным отметить ещё два района – Красногвардейский и Кронштадтский, где в процентном соотношении жители оказались наиболее дружными», — написал Александр Беглов в своём телеграм-канале.

Он отметил, что к проектированию всех четырёх общественных территорий привлекут местных жителей.

В течение всего периода голосования петербургские единороссы призывали жителей активнее голосовать за объекты, расположенные в их районах — устраивали встречи, рассказывали о том, как преобразятся пространства для досуга.

«Мы провели большую работу среди жителей района, максимально широко распространили информацию о голосовании, привлекли к помощи волонтеров. В голосовании приняли участие большое количество молодых людей, неравнодушных жителей старшего поколения, к которым мы всегда прислушиваемся. И результат получился действительно впечатляющий», — рассказал секретарь Приморского районного отделения «Единой России» Сергей Шипулин.

Он подчеркнул, что итоги голосования доказывают необходимость вовлечения в процесс жителей района, заинтересованных в развитии территории и улучшении качества жизни.

«Приморский район — один из самых зелёных и комфортных для жизни горожан, он постоянно развивается и становится более современным, экологичным и красивым. А новая благоустроенная территория для отдыха и занятий спортом станет новым местом притяжения для жителей нашего района», — резюмировал Сергей Шипулин.

В Кронштадтском районе благоустроят пляж в районе Цитадельского шоссе, в Красногвардейском — участок набережной реки Охта. Кстати, заявка Красногвардейского района оказывается в числе победителей второй год подряд — в 2022-м финансирование получил проект обновления набережной реки Лапки в Ржевском лесопарке.

«Хочется поблагодарить жителей района, которые приняли участие в голосовании. Каждый голос был учтён — и в результате нас включили в программу благоустройства. В нашем районе появится ещё одно место для отдыха, для прогулок с детьми и проведения массовых мероприятий», — отметила исполнительный секретарь районного отделения «Единой России» Ирина Началова.

Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в регионах уже несколько лет и является одним из приоритетов, включенных в Народную программу «Единой России». Ранее правительство страны поддержало инициативу партии о расширении программы «Комфортная городская среда» на города численностью до 250 тысяч человек.

В Петербурге за последние годы благоустроены десятки пространств, за которые проголосовали горожане. Основная цель проекта — сделать города более комфортными для жителей, а также вовлечь людей в процесс благоустройства.