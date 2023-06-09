Территории в четырёх районах Петербурга благоустроят благодаря активности жителей

В Санкт-Петербурге определились победители онлайн-голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», продолжавшегося с 15 апреля по 31 мая. Горожане выбрали территории, которые благоустроят в ближайшее время — заявки подали все 18 городских районов. Больше всего голосов набрали объекты, расположенные в Приморском и Выборгском районах Северной столицы.
Лидером по активности жителей стал Приморский район — за благоустройство территории, расположенной по Ланской улице, проголосовали больше 75800 человек. Выборгский район занял второе место — обновление пространства на Гренадерской улице поддержали более 56900 петербуржцев. Тем не менее, работы по благоустройству в ближайшее время начнутся не в двух, а в четырёх районах Северной столицы — такое решение принял губернатор города Александр Беглов.
Он отметил, что к проектированию всех четырёх общественных территорий привлекут местных жителей.
В течение всего периода голосования петербургские единороссы призывали жителей активнее голосовать за объекты, расположенные в их районах — устраивали встречи, рассказывали о том, как преобразятся пространства для досуга.
Он подчеркнул, что итоги голосования доказывают необходимость вовлечения в процесс жителей района, заинтересованных в развитии территории и улучшении качества жизни.
В Кронштадтском районе благоустроят пляж в районе Цитадельского шоссе, в Красногвардейском — участок набережной реки Охта. Кстати, заявка Красногвардейского района оказывается в числе победителей второй год подряд — в 2022-м финансирование получил проект обновления набережной реки Лапки в Ржевском лесопарке.
Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в регионах уже несколько лет и является одним из приоритетов, включенных в Народную программу «Единой России». Ранее правительство страны поддержало инициативу партии о расширении программы «Комфортная городская среда» на города численностью до 250 тысяч человек.
В Петербурге за последние годы благоустроены десятки пространств, за которые проголосовали горожане. Основная цель проекта — сделать города более комфортными для жителей, а также вовлечь людей в процесс благоустройства.