ента новостей

16:27
В Мариинском дворце обсудили перспективы развития бизнес-сотрудничества в рамках стран БРИКС
16:24
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» полностью перекроют движение
16:23
Территории в четырёх районах Петербурга благоустроят благодаря активности жителей
16:21
Выставка Лидии Тимошенко «Юность эпохи»
16:18
В Петербурге состоится масштабная донорская акция, приуроченная к Всемирному Дню Донора
16:14
Газоны загажены. Смольному указали на несоответствие очередного рапорта об уборке города реальности
15:33
Автопробег «Дорогами Победы»: позади первая тысяча километров
15:29
Ева Польна даст большой летний концерт на крыше ROOF FEST в Петербурге
15:19
Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» выступят на ROOF FEST в Петербурге
15:05
В День России в Ленобласти движения электричек 10-12 июня изменится
13:26
В Приоратском парке Гатчины открывается летний киносезон
13:13
На трассе «Сортавала» столкнулись два большегруза
12:33
В Ленобласти раскрали кражу 17 миллионов рублей из квартиры
11:13
На 21 километре трассы «Сортавала» произошло смертельное ДТП
11:06
В Ленобласти у наркосбытчика изъяли крупную партию наркотиков
11:02
В Шушарах иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде
10:49
В поселке Ленсоветовский автомашина «ВАЗ 21124» сбила 7-летнюю девочку
10:42
В Центральном районе задержали напавшего на прохожего
10:37
В Приморском районе задержали подозреваемых в нападении на прохожего
10:31
В Московском районе задержан дебошир, избивший до смерти соседа
09:37
В Приморском районе пенсионерка продала мошенникам свою квартиру
19:44
Мост через реку Свирь разведут для проведения технического обслуживания разводных механизмов
18:04
Активисты «Женского движения Единой России» поздравили с профессиональным праздником социальных работников Петербурга
17:33
На КАД в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн
17:31
В Подпорожье вводят в эксплуатацию новый автовокзал
17:25
В Петербурге Книжные аллеи начинают работу в обновленном формате
17:23
Пригожин: контрнаступление ВСУ в Запорожской области продолжится
16:31
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут выступать за Грузию: при чём тут Этери Тутберидзе?
16:29
«Концерн «Океанприбор» отмечает 90-летие российского гидроакустического приборостроения
15:15
В Петербурге подготовка к «Алым парусам» изменит график разводки Троицкого моста
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Территории в четырёх районах Петербурга благоустроят благодаря активности жителей

Территории в четырёх районах Петербурга благоустроят благодаря активности жителей

0
10
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
Территории в четырёх районах Петербурга благоустроят благодаря активности жителей и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»

В Санкт-Петербурге определились победители онлайн-голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», продолжавшегося с 15 апреля по 31 мая. Горожане выбрали территории, которые благоустроят в ближайшее время — заявки подали все 18 городских районов. Больше всего голосов набрали объекты, расположенные в Приморском и Выборгском районах Северной столицы.

Лидером по активности жителей стал Приморский район — за благоустройство территории, расположенной по Ланской улице, проголосовали больше 75800 человек. Выборгский район занял второе место — обновление пространства на Гренадерской улице поддержали более 56900 петербуржцев. Тем не менее, работы по благоустройству в ближайшее время начнутся не в двух, а в четырёх районах Северной столицы — такое решение принял губернатор города Александр Беглов.

«Внимательно наблюдая за ситуацией с голосованием, я заметил, что наши небольшие районы, такие как Кронштадт, тоже отлично постарались. Им очень тяжело конкурировать с такими гигантами, как Приморский район, но в процентном соотношении на количество населения они показали отличный результат. Поэтому считаю важным отметить ещё два района – Красногвардейский и Кронштадтский, где в процентном соотношении жители оказались наиболее дружными», — написал Александр Беглов в своём телеграм-канале.

Он отметил, что к проектированию всех четырёх общественных территорий привлекут местных жителей.

В течение всего периода голосования петербургские единороссы призывали жителей активнее голосовать за объекты, расположенные в их районах — устраивали встречи, рассказывали о том, как преобразятся пространства для досуга.

«Мы провели большую работу среди жителей района, максимально широко распространили информацию о голосовании, привлекли к помощи волонтеров. В голосовании приняли участие большое количество молодых людей, неравнодушных жителей старшего поколения, к которым мы всегда прислушиваемся. И результат получился действительно впечатляющий», — рассказал секретарь Приморского районного отделения «Единой России» Сергей Шипулин.

Он подчеркнул, что итоги голосования доказывают необходимость вовлечения в процесс жителей района, заинтересованных в развитии территории и улучшении качества жизни.

«Приморский район — один из самых зелёных и комфортных для жизни горожан, он постоянно развивается и становится более современным, экологичным и красивым. А новая благоустроенная территория для отдыха и занятий спортом станет новым местом притяжения для жителей нашего района», — резюмировал Сергей Шипулин.

В Кронштадтском районе благоустроят пляж в районе Цитадельского шоссе, в Красногвардейском — участок набережной реки Охта. Кстати, заявка Красногвардейского района оказывается в числе победителей второй год подряд — в 2022-м финансирование получил проект обновления набережной реки Лапки в Ржевском лесопарке.

«Хочется поблагодарить жителей района, которые приняли участие в голосовании. Каждый голос был учтён — и в результате нас включили в программу благоустройства. В нашем районе появится ещё одно место для отдыха, для прогулок с детьми и проведения массовых мероприятий», — отметила исполнительный секретарь районного отделения «Единой России» Ирина Началова.

Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в регионах уже несколько лет и является одним из приоритетов, включенных в Народную программу «Единой России». Ранее правительство страны поддержало инициативу партии о расширении программы «Комфортная городская среда» на города численностью до 250 тысяч человек.

В Петербурге за последние годы благоустроены десятки пространств, за которые проголосовали горожане. Основная цель проекта — сделать города более комфортными для жителей, а также вовлечь людей в процесс благоустройства.

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-05-2023, 13:23
Петербуржцам рассказали о перспективах обновления территории возле станции метро «Выборгская»
15-04-2023, 12:59
Жители Петербурга выберут, какие скверы и парки благоустроят в городе
12-05-2023, 19:25
По инициативе петербуржцев у слияния Ждановки с Малой Невкой создадут новое общественное пространство
27-02-2023, 14:36
В Ленобласти подвели итоги голосования за благоустройство
11-11-2022, 18:43
В Ленобласти начался очередной отбор территорий для благоустройства
31-10-2022, 12:18
В Петербурге завершается месячник благоустройства

Происшествия на дорогах

0
92
Сегодня, 13:13
На трассе «Сортавала» столкнулись два большегруза
0
72
Сегодня, 11:13
На 21 километре трассы «Сортавала» произошло смертельное ДТП
0
61
Сегодня, 11:02
В Шушарах иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде
0
68
Сегодня, 10:49
В поселке Ленсоветовский автомашина «ВАЗ 21124» сбила 7-летнюю девочку
Наверх