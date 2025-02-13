В Ленобласти подразделение спецназа Росгвардии получило новую спецтехнику

В Ленинградской области подразделение специального назначения Северо-Западного округа Росгвардии пополнилось очередным многоцелевым аэромобильным автомобилем.

Багги и тепловизионные монокуляры передал спецназовцам командующий округом Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков. Он также поблагодарил представителей бизнеса за помощь в приобретении новой техники.