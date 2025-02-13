В Ленинградской области подразделение специального назначения Северо-Западного округа Росгвардии пополнилось очередным многоцелевым аэромобильным автомобилем.
Багги и тепловизионные монокуляры передал спецназовцам командующий округом Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков. Он также поблагодарил представителей бизнеса за помощь в приобретении новой техники.
В Ленобласти подразделение спецназа Росгвардии получило новую спецтехнику
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
Новую спецтехнику получило подразделение спецназа Росгвардии в Ленинградской области
В Ленинградской области подразделение специального назначения Северо-Западного округа Росгвардии пополнилось очередным многоцелевым аэромобильным автомобилем.
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