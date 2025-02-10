Мошенники стали притворяться работниками суда

«Питерец.ру» сообщает, что в последнее время в России активизировались телефонные мошенники, которые представляются сотрудниками судебных органов. Они звонят гражданам с целью получения конфиденциальной информации и денежных средств. Подобные случаи зафиксированы и в СПб.

Злоумышленники используют различные уловки, чтобы завоевать доверие жертв. Они могут представляться сотрудниками конкретного суда или говорить, что у них есть информация о долге или судебном разбирательстве, которое затрагивает интересы гражданина.

Эксперты советуют быть осторожными и не предоставлять незнакомцам личные данные, а также не совершать никаких операций по их просьбе. Если вы получили звонок от человека, который представился сотрудником суда, лучше самостоятельно связаться с судебными органами и уточнить информацию.