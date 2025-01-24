В СПб определены самые популярные автомобили

«Питерец.ру» сообщает, что по информации, предоставленной аналитиками, в прошлом году в СПб было продано 81,5 тыс. новых легковых авто что на 34% больше показателей 2023-го. Данный результат оказался лучшим за последние 3 года.

Лидерами по продажам в конце 2024 года оказались Lada и Haval – в СПб приобрели по 11 тыс. авто обоих брендов. Далее идут машины марки Geely, которых было продано 9,2 тыс. автомобилей. Что касается производителей, возглавивших список по снижению продаж, ими оказались Omoda и Exeed. Показатели падения здесь составили 20% и 15%.

Эксперты предполагают, что в условиях повышения ключевой ставки авторынок СПб может столкнуться с некоторым снижением спроса. Это может привести к уменьшению продаж и изменению предпочтений покупателей.