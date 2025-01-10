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Питерец.ру » Общество » В СПб вырос спрос на пластические операции

В СПб вырос спрос на пластические операции

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге заметно повысился спрос на пластическую хирургию – нужно ли бить тревогу?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице наблюдается увеличение интереса к пластической хирургии. За последний год спрос на такие услуги вырос на 30%.

Причины роста популярности пластических операций разнообразны. С одной стороны, люди стремятся улучшить свою внешность и повысить уверенность в себе. С другой – пластика может быть способом скрыть последствия травм или возрастные изменения.

Врачи напоминают, что пластические операции — это серьезное вмешательство, требующее внимательного подхода. Они призывают пациентов тщательно обдумывать свое решение, консультироваться с несколькими специалистами и взвешивать все «за» и «против».

Современные технологии и новые методики сделали пластику более доступной. Однако это не должно становиться поводом для легкомысленного отношения к здоровью. Если вы рассматриваете возможность пластической операции, обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным врачом. Ваше здоровье — в ваших руках.

Стоит отметить, что 60% пациентов, обращающихся к пластическим хирургам в Петербурге, приезжают из других городов. Это свидетельствует о том, что спрос на подобные операции выходит за рамки местного рынка.

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