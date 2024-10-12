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Питерец.ру » Экономика » В СПб вырос спрос на телевизоры

В СПб вырос спрос на телевизоры

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
4pda.to
Жители Северной столицы и Ленобласти стали чаще приобретать телевизоры

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году среди петербуржцев и жителей Ленобласти вырос спрос на телевизоры. Например, на Ozon количество таких покупок выросло на 20% - для сравнения брался аналогический период 2023-го.

Интересно, что увеличение продаж происходит при снижении общего интереса к телепрограммам. Причем среднее время просмотра по стране снизилось на 9 минут. Примерно такая же картина наблюдается в Петербурге.

Казалось бы, в таких условиях спрос на телевизоры как минимум не должен повышаться, а то и снижаться. Однако наблюдается обратная картина – как тогда объяснить происходящее?

На этот резонный вопрос ответили аналитики «Авито», которые связывают данную тенденцию с увеличивающейся популярностью стриминговых сервисов. Людям удобно смотреть такой контент через ТВ, поэтому они приобретают современные модели телевизоров.

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