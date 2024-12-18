В СПб выяснили отношение к нейросетям

Технологии искусственного интеллекта начинают приобретать большую популярность. Буквально несколько лет назад нейросети казались чем-то далеким и непонятным, но сейчас они стали более доступными.

«Питерец.ру» сообщает, что среди жителей СПб был проведен опросу по поводу использования ИИ. Оказалось, что нейросетями пользовались 41% респондентов. 49% еще не применяли данные инструменты. 10% опрошенных вообще не знают, что такое нейросети.

Выяснилось, что люди используют ИИ для работы с изображениями, текстами, переводами, видео и других задач. Нейросети помогают автоматизировать многие процессы, избавляя от рутины и позволяя сэкономить немало времени. Аналитики уверены, что число людей, использующих данные технологии, будет расти.