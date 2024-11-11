Юная петербурженка выиграла шахматный ЧМ

«Питерец.ру» сообщает, что в бразильском Флорианополисе прошел юношеский чемпионат мира по шахматам. В соревнованиях принимали участие юноши и девушки в возрасте до 14, 16 и 18 лет.

Петербурженка Ольга Карманова, выступавшая в группе до 18 лет, завоевала золотую медаль. Юная шахматистка обыграла своих сверстниц из других стран и заслуженно стала чемпионкой мира. С этим успехом Ольгу поздравили и городские власти – в частности, вице-губернатор СПб Пиотровский.

Шахматы довольно популярны в России. Хотя в советский период желающих ими заниматься было гораздо больше, в стране и сейчас есть немало хороших шахматистов и шахматисток. Среди них – и представители подрастающего поколения, в том числе – Ольга Карманова.