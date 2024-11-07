ента новостей

12:47
В Невском районе задержали подозреваемых в организации нелегальной миграции
12:36
В Правительстве Санкт‑Петербурга произошли кадровые изменения
11:28
Обвиняются в мошенничестве с контейнерами
10:59
Сколько платят Деду Морозу?
10:36
В Ленобласти мост через Свирь разведут для прохода теплохода «Капитан Фирсов» и буксиров
10:23
Чего ожидать после победы Трампа?
10:15
В деревне Скотное мигрант ранил ножом соотечественника
10:09
В Колпино иномарка сбила 16-летнюю студентку
10:03
В СПб выявлен вирус Коксаки
02:01
Петербургская шахматистка Ольга Карманова выиграла важнейшую партию у Амины Каирбековой на юниорском чемпионате мира во Флорианополисе и стала лидером, набрав 6 очков
23:02
На Лесном проспекте автобус сбил пенсионера на электросамокате
20:16
Упорное петербургское дерби в ВХЛ: «СКА-Нева» Николая Воеводина только по буллитам одолела «Динамо» Игоря Гришина
17:31
В России снова оштрафовали Apple
17:29
На трассе «Кола» на мосту через реку Сарья введут реверсивное движение
16:49
В Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Чукотка»
15:47
Россия и Беларусь отменят роуминг уже в следующем году
13:11
Трамп совершил политический камбэк
10:17
В Невском районе поймали 22-летнего курьера мошенников
10:16
С наценками нужно бороться!
09:56
В Ломоносовском районе иномарка сбила 14-летнего подростка
09:53
В Приморском районе иномарка сбила 15-летнего подростка
09:48
В Московском районе автоледи на иномарке сбила 10-летнюю девочку
09:41
Пенсионерка с улицы Типанова отдала мошенникам более 7,5 млн рублей
09:34
В Петербурге поймали двоих приятелей с партией наркотиков
01:30
В 6-м туре шахматного турнира серии Гран-При ФИДЕ в Шымкенте победы одержали обе российские участницы – и Александра Горячкина, и Екатерина Лагно
21:13
«Динамо-ЛО» сумело обыграть сильное московское «Динамо» на тай-брейке в матче Кубка России по волейболу
20:11
Выставка «В гостях у Минотавра»
20:07
Выставка «Место, где мне всегда хорошо»
19:56
Гандбольный «Зенит» победил ставропольский «Виктор» и лидирует вместе с «Чеховскими медведям» по итогам первого круга Суперлиги – 2024/2025
17:37
На КАД между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса и проспектом Энгельса перекроют две полосы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Обвиняются в мошенничестве с контейнерами

Обвиняются в мошенничестве с контейнерами

0
46
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
ivanovo.aif.ru
В Петербурге выявлена афера при реализации морских контейнеров

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб выявлены случаи крупного интернет-мошенничества. Трое жителей 26-25 лет публиковали объявления о продаже морских контейнеров, а после получения средств – исчезали, переставая выходить на связь.

Эти действия были совершены в 2022 году. Всего зафиксировано 16 случаев мошенничества, в результате которых аферисты заработали более 3 млн. руб. При этом 1 млн. руб. они смогли обналичить. Против этих людей возбуждено уголовное дело. Задержанные признали свою вину и уже возместили часть ущерба – пострадавшим пока вернули 806 тыс. руб.

К сожалению, в последние годы случаи интернет-мошенничества участились. Злоумышленники используют различные схемы, чтобы завладевать деньгами доверчивых граждан.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-08-2023, 10:54
В Петербурге задержали троих подозреваемых в интернет-мошенничестве
31-08-2020, 09:22
Мошенники стали активнее
16-01-2024, 14:46
Пенсионерка из Выборга перевела мошенникам 1,2 млн рублей
31-05-2024, 10:24
Мошенники ищут новые пути
21-12-2023, 09:38
В Петербурге 92-летний пенсионер передал телефонным аферистам 5 млн рублей
12-09-2022, 10:16
В Петербурге пенсионер «инвестировал» аферистам 9 миллионов рублей

Происшествия на дорогах

0
61
Сегодня, 10:09
В Колпино иномарка сбила 16-летнюю студентку
0
91
Вчера, 23:02
На Лесном проспекте автобус сбил пенсионера на электросамокате
0
155
Вчера, 09:56
В Ломоносовском районе иномарка сбила 14-летнего подростка
0
124
Вчера, 09:53
В Приморском районе иномарка сбила 15-летнего подростка
Наверх