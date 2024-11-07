Обвиняются в мошенничестве с контейнерами

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб выявлены случаи крупного интернет-мошенничества. Трое жителей 26-25 лет публиковали объявления о продаже морских контейнеров, а после получения средств – исчезали, переставая выходить на связь.

Эти действия были совершены в 2022 году. Всего зафиксировано 16 случаев мошенничества, в результате которых аферисты заработали более 3 млн. руб. При этом 1 млн. руб. они смогли обналичить. Против этих людей возбуждено уголовное дело. Задержанные признали свою вину и уже возместили часть ущерба – пострадавшим пока вернули 806 тыс. руб.

К сожалению, в последние годы случаи интернет-мошенничества участились. Злоумышленники используют различные схемы, чтобы завладевать деньгами доверчивых граждан.