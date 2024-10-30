ента новостей

11:40
В Ленобласти задержали судебного пристава, подозреваемого в получении взятки
11:35
В Приморском районе задержали уроженца Республики Саха, подозреваемого в педофилии
11:25
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге дома, в котором погибла пенсионерка
11:17
В Петродворцовом районе девушка на каршеринговом автомобиле насмерть сбила пешехода
11:12
В Невском районе мужчина избил и изнасиловал бывшую сожительницу
11:05
В Красногвардейском районе ищут двоих злоумышленников, совершивших разбойное нападение на управляющего фирмой
10:59
В поселке Дружная горка пьяный мужчина стрелял в воздух из обреза ружья
10:18
Исторические вехи «Динамо»: в РГПУ презентовали фильм о футбольном клубе
10:15
Грандиозный праздничной концерт консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова состоится в Историческом парке
09:34
Северные соседи продолжают наглеть
09:32
В Петербурге профессор вуза отдала мошенникам 13 миллионов рублей
08:48
Поспешность водителя автобуса обошлась ему в 100 тысяч
02:09
Трио петербургских шахматистов лидирует на «Мемориале Чигорина»: по 4 очка набрали Владимир Шкуратов, Семён Пузыревский и Никита Шемякинский, у Жанны Лесных – 3,5 очка
20:05
Гандбольный «Зенит» победил краснодарский СКИФ с разницей в 8 мячей на фоне поражения ЦСКА от клуба «Динамо-Сунгуль»: феноменально сыграл динамовский вратарь Шаров
19:17
«СКА-Нева» после поражения от ЦСК ВВС в Самаре в следующем матче чемпионата ВХЛ встретится с клубом «Юнисон-Москва»
17:03
Согласие на обработку данных станет отдельным документом
16:26
В деревне Раздолье запустили новую газовую котельную
14:23
В Петербурге состоялась закладка научно-экспедиционного судна «Иван Фролов»
14:14
Развитие БПЛА в России, технологический суверенитет и приоритетные инвестнаправления обсудят на Баркемпе «Национальная технологическая революция 20.35»
14:08
В Ленобласти опрокинулись грузовые вагоны с углем
11:28
Музыкальный фестиваль «Многонациональный Петербург»
11:26
Полицейские поймали подозреваемого в поджоге спящего мужчины на Лиговском проспекте
10:00
Продают уникальную купюру
09:45
В Петербурге задержан рецидивист, ограбивший студента на проспекте Энгельса
09:35
В Красносельском районе у водителя «Шкода Октавия» изъяли сигнальный пистолет переделанный под боевой
09:23
Петербуржцы готовятся к «черной пятнице»
02:37
После 3-го тура «Мемориала Чигорина» 100% очков набрали 11 участников, в том числе пять петербургских шахматистов – Шкуратов, Путренко, Пузыревский, Щукин и Шемякинский
01:56
СКА забросил пять шайб за третий период матча с «Сибирью» и выиграл у команды Вадима Епанчинцева со счётом 5:3
23:33
На улице Пограничника Гарькавого иномарка насмерть сбила пенсионерку
20:39
Завершился этап Гран-При России «Звёзды Магнитки»: петербурженки Анна Фролова и Ксения Гущина заняли первое и второе места в женском одиночном катании, Александра Степанова и Иван Букин первенствовали в танцах на льду
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Исторические вехи «Динамо»: в РГПУ презентовали фильм о футбольном клубе

Исторические вехи «Динамо»: в РГПУ презентовали фильм о футбольном клубе

0
45
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
РГПУ им. А.И. Герцена
В Колонном зале РГПУ им. А. И. Герцена состоялась премьера документально-игрового фильма  «Футбол чекистов»

В Колонном зале РГПУ им. А. И. Герцена состоялась премьера документально-игрового фильма «Футбол чекистов», созданного к 100-летию Санкт-Петербургской и Ленинградской областной организации общественно-государственного объединения ВФСО «Динамо».

Картина прослеживает предысторию, а также все важные события ранней истории «Динамо» (Ленинград), начиная от первого официального матча футбольной команду ГПУ, состоявшейся 27 июля 1922 года, вплоть до первой игры петроградских чекистов под названием «Динамо», прошедшей 28 октября 1923 года в Москве против столичных одноклубников. В фильме использованы уникальные документы, фотографии, кинохроника и малоизвестные факты, представленные на экране впервые.

«Многие выпускники Герценовского института играли в «Динамо». Среди создателей фильма — выпускники нашего вуза, которые изучают историю клуба и футбола в целом. Сегодняшний день объединяет людей разных поколений. Советую  молодежи присматриваться к пути наших ветеранов спорта, о которых рассказывается в фильме. С этих людей можно и нужно брать пример», — прокомментировал ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

Ведущий кинопоказа, пресс-секретарь Комитета по физической культуре и спорту Администрации Санкт-Петербурга, выпускник РГПУ им. А. И. Герцена Эдуард Дворкин отметил, что помимо фильма создана серия книг, посвященная истории футбола в Петрограде-Ленинграде. Одна из них  — «Красный спорт. Петроградский футбол в годы Гражданской войны. Начало. 1918-1921» в авторстве Алексея Петрова и Алексея Дунаевского — представлена и передана в дар фундаментальной библиотеке РГПУ им. А. И. Герцена.

Вдохновителями и создателями фильма стали герценовцы: автор и идеи и генеральный продюсер  — выпускник геофака Игорь Гроховский,  автор сценария — выпускник истфака, киновед, лауреат премии «Золотое перо» и других журналистских наград Алексей Дунаевский. Его же перу принадлежит сценарий фильма «Блокадный футбол».

Режиссер-постановщик Иван Криворучко представил зрителям съемочную группу и артистов, сыгравших в фильме. В съемках приняли участие студенты и преподаватели вуза, а также актеры ведущих петербургских театров. В роли одного из рассказчиков выступил и ректор Герценовского университета. 

Почетными гостями премьеры стали ветераны спорта. Показ завершился выступлением коллектива «Дунаевский Orchestra», исполнившим советские шлягеры и современные хиты в джазовой обработке.

Отметим, что  в октябре 2023 года в Герценовском университете прошла серия мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня присвоения футбольной команде петроградских чекистов названия  «Динамо». Центральными событиями стали круглый стол на тему «ВЧК-ОГПУ Петрограда в деле организации футбольных соревнований после окончания Гражданской войны»  и мемориальный футбольный матч между сборной командой сотрудников и ветеранов УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и сборной командой Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: РГПУ им. А.И. Герцена
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-05-2023, 12:49
В Мариинском дворце состоялся показ фильма «Блокадный футбол»
19-09-2024, 19:52
В Герценовском университете открылась российско-китайская выставка реалистического искусства
30-09-2024, 12:31
В РГПУ будет запущен пилотный проект Всероссийского общества слепых «Молодежная викторина»
31-05-2023, 23:08
В Петербурге почтили память участников блокадного футбольного матча
29-01-2023, 21:10
«Динамо-ЛО» не смогло взять у столичного «Динамо» ни одной партии
24-10-2024, 12:58
В Герценовском университете готовят уникальный сборник, посвященный творчеству блокадных композиторов

Происшествия на дорогах

0
33
Сегодня, 11:17
В Петродворцовом районе девушка на каршеринговом автомобиле насмерть сбила пешехода
0
116
28-10-2024, 23:33
На улице Пограничника Гарькавого иномарка насмерть сбила пенсионерку
0
131
28-10-2024, 13:13
В Ленобалсти мотоциклист на «Днепре» погиб врезавшись в дерево
0
120
28-10-2024, 13:06
Под Новой Ладогой «Дэу Матиз» насмерть сбил пешехода
Наверх