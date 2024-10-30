Исторические вехи «Динамо»: в РГПУ презентовали фильм о футбольном клубе

В Колонном зале РГПУ им. А. И. Герцена состоялась премьера документально-игрового фильма «Футбол чекистов», созданного к 100-летию Санкт-Петербургской и Ленинградской областной организации общественно-государственного объединения ВФСО «Динамо».

Картина прослеживает предысторию, а также все важные события ранней истории «Динамо» (Ленинград), начиная от первого официального матча футбольной команду ГПУ, состоявшейся 27 июля 1922 года, вплоть до первой игры петроградских чекистов под названием «Динамо», прошедшей 28 октября 1923 года в Москве против столичных одноклубников. В фильме использованы уникальные документы, фотографии, кинохроника и малоизвестные факты, представленные на экране впервые.

«Многие выпускники Герценовского института играли в «Динамо». Среди создателей фильма — выпускники нашего вуза, которые изучают историю клуба и футбола в целом. Сегодняшний день объединяет людей разных поколений. Советую молодежи присматриваться к пути наших ветеранов спорта, о которых рассказывается в фильме. С этих людей можно и нужно брать пример», — прокомментировал ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

Ведущий кинопоказа, пресс-секретарь Комитета по физической культуре и спорту Администрации Санкт-Петербурга, выпускник РГПУ им. А. И. Герцена Эдуард Дворкин отметил, что помимо фильма создана серия книг, посвященная истории футбола в Петрограде-Ленинграде. Одна из них — «Красный спорт. Петроградский футбол в годы Гражданской войны. Начало. 1918-1921» в авторстве Алексея Петрова и Алексея Дунаевского — представлена и передана в дар фундаментальной библиотеке РГПУ им. А. И. Герцена.

Вдохновителями и создателями фильма стали герценовцы: автор и идеи и генеральный продюсер — выпускник геофака Игорь Гроховский, автор сценария — выпускник истфака, киновед, лауреат премии «Золотое перо» и других журналистских наград Алексей Дунаевский. Его же перу принадлежит сценарий фильма «Блокадный футбол».

Режиссер-постановщик Иван Криворучко представил зрителям съемочную группу и артистов, сыгравших в фильме. В съемках приняли участие студенты и преподаватели вуза, а также актеры ведущих петербургских театров. В роли одного из рассказчиков выступил и ректор Герценовского университета.

Почетными гостями премьеры стали ветераны спорта. Показ завершился выступлением коллектива «Дунаевский Orchestra», исполнившим советские шлягеры и современные хиты в джазовой обработке.

Отметим, что в октябре 2023 года в Герценовском университете прошла серия мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня присвоения футбольной команде петроградских чекистов названия «Динамо». Центральными событиями стали круглый стол на тему «ВЧК-ОГПУ Петрограда в деле организации футбольных соревнований после окончания Гражданской войны» и мемориальный футбольный матч между сборной командой сотрудников и ветеранов УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и сборной командой Санкт-Петербурга и Ленинградской области.