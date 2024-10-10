Где лучше всего построить карьеру?

«Питерец.ру» отмечает, что желание добиться успеха и сделать себе хорошую карьеру – естественное стремление человека. Логично, что этого хотят большинство людей. Однако не везде имеются одинаковые возможности.

Аналитики Superjob провели исследование, выявив лучшие российские города для карьеры. Лидером этого рейтинга ожидаемо стала Москва – за нее проголосовали 72% опрошенных. Петербург же занял почетное 2 место с показателем 57%. Тройку лидеров замкнул Екатеринбург, в топ-5 также вошли Тюмень и Казань.

Москва и Петербург привлекают большим количеством вакансий, высокими зарплатами и широкими возможностями. Поэтому туда едут жители других регионов. Бывает, что специалисты, которые не могут реализовать свой потенциал в родном городе, добиваются карьерных высот в Москве или СПб. По крайней мере, там для этого больше перспектив.