ента новостей

12:08
По каким причинам увольняются петербуржцы?
12:01
Губернатор Петербурга наградил росгвардейцев-водолазов знаками отличия «За доблесть в спасении»
11:58
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Поэтического бульвара
11:52
В поселке Сярьги задержали подозреваемого в убийстве жены
11:22
В Невском районе поймали подозреваемого в хулиганской стрельбе по окнам из пневматического пистолета
11:08
Во Фрунзенском районе задержан подозреваемый в разбое
10:57
В СПб проведен миграционный рейд
10:10
В Петербурге нашлись последователи гоголевского Чичикова
09:44
«Газпром» в лидерах по убыткам
09:44
В Приморском районе фармацевта порезали ножом при попытке ограбления аптеки
09:34
В отношении водителя «Инфинити», по вине которого погибла его беременная жена возбуждено уголовное дело
09:27
Детей вовлекают в опасные игры через мобильные приложения и чаты
09:22
В Петербурге стартует музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» – «Петербургские набережные»
22:32
«СКА-Нева» в овертайме пересилила красноярский «Сокол»: Дишковский сделал дубль, а Подлягин – 32 сэйва
22:08
Петербургское хоккейное «Динамо» стало лидером чемпионата ВХЛ после победы в Новокузнецке над «Металлургом» со счётом 3:2, Сидляров и Чернов набрали по 2 очка
19:25
Волейбольный «Зенит» на тай-брейке проиграл «Белогорью» Александра Волкова в 6-м туре Суперлиги: не помогли и 30 очков Владислава Бабкевича
19:24
Поисковики Петербурга отправятся в экспедицию «Небо Родины»
16:57
В массовом ДТП на КАД пострадали три человека
16:20
В Петербурге задержали создателя и курьера наркомаркета
14:00
На трассе «Скандинавия» полностью перекроют движение, в связи с монтажом П-образной опоры над проезжей частью
13:42
В Петербурге начался монтаж пролетов Большого Смоленского моста
13:35
В СПб и области восстановят 18 лагерей
13:14
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажир иномарки
12:58
Траты на ставки растут
12:55
В Таиланде загорелся автобус перевозивший детей. Погибли 23 человека
12:29
Пять законопроектов о миграционной политике внесены в Госдуму
11:51
Россия в ближайшее время начнет выпуск планшетов с отечественной ОС
09:54
В Невском районе в ДТП пострадали водитель и 14-летний пассажир «ВАЗ 2114»
09:49
На Заставской улице задержали мигранта, подозреваемого в изнасиловании девушки
09:41
В храме в Красном Селе пожилая женщина повредила двери и иконы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге нашлись последователи гоголевского Чичикова

В Петербурге нашлись последователи гоголевского Чичикова

0
55
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
nlb.by
Сюжет по Гоголю, но на современный лад: в Петербурге раскрыли крупную аферу, связанную с «мертвыми душами»

Гоголевский Чичиков придумал ловкую аферу с «мертвыми душами». Но если действия этого персонажа стали лишь плодом творчества гениального писателя Гоголя, то происходящее уже в наши дни в Петербурге оказалось реальностью.

К сожалению, идеи Чичикова с его стремлением заработать на «мертвых душах» остались актуальными до сих пор. «Питерец.ру» отмечают, что эта схема была реализована в горбольнице №20. Там выявлен факт мошенничества в крупных размерах.

Некоторые сотрудники этого учреждения (не будем называть их имена) вступили в сговор и похищали средства, поступавшие в виде зарплат и прочих выплат. Эти деньги получали «мертвые души». Все эти выплаты осуществлялись с 2021 по 2024 год, и таким способом было присвоено не менее 344 млн. руб.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-09-2013, 16:00
И снова о выборах
7-02-2021, 12:27
Аферисты «из Банка России» предлагают россиянам коронавирусные выплаты
18-09-2021, 07:20
50 тысяч блокадникам
23-05-2013, 19:11
Бензовозы с секретом
14-08-2024, 14:17
В СПб увеличили выплаты при ЧС
26-08-2021, 08:59
Пенсионеры остались довольны

Происшествия на дорогах

0
66
Сегодня, 09:34
В отношении водителя «Инфинити», по вине которого погибла его беременная жена возбуждено уголовное дело
0
152
Вчера, 16:57
В массовом ДТП на КАД пострадали три человека
0
104
Вчера, 13:14
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажир иномарки
0
116
Вчера, 09:54
В Невском районе в ДТП пострадали водитель и 14-летний пассажир «ВАЗ 2114»
Наверх