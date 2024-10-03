В Петербурге нашлись последователи гоголевского Чичикова

Гоголевский Чичиков придумал ловкую аферу с «мертвыми душами». Но если действия этого персонажа стали лишь плодом творчества гениального писателя Гоголя, то происходящее уже в наши дни в Петербурге оказалось реальностью.

К сожалению, идеи Чичикова с его стремлением заработать на «мертвых душах» остались актуальными до сих пор. «Питерец.ру» отмечают, что эта схема была реализована в горбольнице №20. Там выявлен факт мошенничества в крупных размерах.

Некоторые сотрудники этого учреждения (не будем называть их имена) вступили в сговор и похищали средства, поступавшие в виде зарплат и прочих выплат. Эти деньги получали «мертвые души». Все эти выплаты осуществлялись с 2021 по 2024 год, и таким способом было присвоено не менее 344 млн. руб.